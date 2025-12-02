Pablo Repetto, oficializado como entrenador de Independiente Santa Fe

Luego de quedar eliminado en la cuarta fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe oficializó la contratación de su nuevo director técnico.

Se trata del uruguayo Pablo Repetto, con un importante paso por el fútbol sudamericano y quien ya había dirigido antes en el país, cuando estuvo al frente de Atlético Nacional.

Repetto, de 51 años, reemplazará en el cargo al uruguayo Jorge Bava, quien se marchó del equipo para unirse a Cerro Porteño, desde entonces había quedado al frente del equipo Francisco ‘Pacho’ López.

“Sé lo que es el club, la grandeza de Santa Fe, yo ya había tenido un paso por el fútbol colombiano... me encantó el proyecto del club, no dudé, estoy seguro que di el paso correcto en mi carrera”, mencionó el uruguayo sobre su decisión de dirigir al equipo bogotano.

Sobre el equipo que le gustaría tener en Santa Fe, comentó: “Me gustan los equipos intensos, con velocidad, si es posible en todas sus líneas. Me gustan jugadores por bandas, en el uno contra uno, y tomar protagonismo, vamos a intentar eso, ser un equipo protagonista y que sea intenso a la hora de jugar”.

Sobre su cuerpo técnico, adelantó que estará integrado por algunos colaboradores suyo y por integrantes del club actualmente, sin revelar nombres.

Noticia en desarrollo...