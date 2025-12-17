Clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: los equipos que representarán a Colombia
Quedaron definidos los cupos internacionales del próximo año.
Concluyó la temporada 2026 del fútbol colombiano con el título del Junior de Barranquilla. Los dirigidos por Alfredo Arias derrotaron 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, marcador global de 4-0, y bordaron la undécima estrella en su escudo.
Lo anterior, le permite a los rojiblancos convertirse en el cuarto club con más títulos ligueros del país y confirma su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia que disputaron por última vez en 2024.
Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026
Colombia tiene cuatro cupos reservados para la Copa Libertadores del próximo año. Dos de ellos corresponden a los campeones semestrales y van directamente a la fase de grupos; los dos siguientes pertenecen a los líderes de la reclasificación y avanzan a fase previa.
- Independiente Santa Fe - Fase de grupos
- Junior de Barranquilla - Fase de grupos
- Deportes Tolima - Fase previa
- Independiente Medellín - Fase previa
Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026
Colombia tiene cuatro cupos reservados para la Copa Sudamericana del próximo año. Uno de ellos corresponde al campeón de la Copa Colombia y los tres restantes pertenecen a los mejores ubicados de la reclasificación, que no tengan cupo a Libertadores.
- Atlético Nacional
- América de Cali
- Atlético Bucaramanga
- Millonarios