Clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: los equipos que representarán a Colombia

Quedaron definidos los cupos internacionales del próximo año.

Concluyó la temporada 2026 del fútbol colombiano con el título del Junior de Barranquilla. Los dirigidos por Alfredo Arias derrotaron 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, marcador global de 4-0, y bordaron la undécima estrella en su escudo.

Lo anterior, le permite a los rojiblancos convertirse en el cuarto club con más títulos ligueros del país y confirma su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia que disputaron por última vez en 2024.

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Colombia tiene cuatro cupos reservados para la Copa Libertadores del próximo año. Dos de ellos corresponden a los campeones semestrales y van directamente a la fase de grupos; los dos siguientes pertenecen a los líderes de la reclasificación y avanzan a fase previa.

  • Independiente Santa Fe - Fase de grupos
  • Junior de Barranquilla - Fase de grupos
  • Deportes Tolima - Fase previa
  • Independiente Medellín - Fase previa

Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Colombia tiene cuatro cupos reservados para la Copa Sudamericana del próximo año. Uno de ellos corresponde al campeón de la Copa Colombia y los tres restantes pertenecen a los mejores ubicados de la reclasificación, que no tengan cupo a Libertadores.

  • Atlético Nacional
  • América de Cali
  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios

