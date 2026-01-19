Pablo Repetto y el mensaje a la hinchada de Santa Fe: “Ojalá podamos tener mancomunión con la gente”

Independiente Santa Fe se estrenó en la Liga colombiana con un empate frente a Águilas Doradas por 1-1 en El Campín. Por el cuadro bogotano marcó Christian Mafla, mientras que por los antioqueños lo hizo Fabián Charales.

En el cuadro Cardenal también tuvieron minutos todas las incorporaciones. Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Nahuel Bustos y Franco Fagúndez vieron acción ante la afición Cardenal.

Santa Fe / Colprensa Ampliar

¿Qué dijo Repetto tras el estreno en Liga?

El técnico uruguayo aseguró que hubo tramos del partido que le convencieron, así como dejó claro que hay mucho por trabajar para lograr lo que busca del equipo. Valoró el apoyo de la afición y la importancia que tuvo para lograr el empate, así como explicó la razón de la no convocatoria de Ewill Murillo y Yilmar Velásquez.

La lectura del partido: Independientemente de que ellos tuvieron el gol y una clara, sentíamos que éramos los dominadores del territorio y de la pelota. Nos faltó ese último pase. Ellos cambiaron la forma de jugar, tuvieron más precauciones, quizá porque sentían que si seguían de esa manera, estábamos más cerca del gol del triunfo.

Cansancio en algunos jugadores: “Tuvimos que realizar algunos cambios debido a que se había hecho un gran esfuerzo con Junior. No tuvimos prácticamente mucho tiempo para prepararnos, como les pasa a todos los equipos. Estamos tratando de evaluar los rendimientos, los esfuerzos y la inactividad de algunos jugadores que se están adaptando. El equipo, si bien tuvo algunos errores, tuvo cosas buenas; el equipo fue a buscar siempre, quiso hasta el final y eso es lo primero que queremos de nuestro equipo. Iremos puliendo detalles y sin duda nos vamos a hacer cada vez más fuertes”.

Lea también: Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Ewill Murillo y Yilmar Velásquez: “Los vimos muy cansados. Habían hecho un gran esfuerzo con Junior y no estaban en su máximo potencial para estar en este partido. Nos inclinamos por otros que estaban más frescos”.

Trabajo por hacer: “Me gustó el equipo por momentos. Necesitamos más frecuencia y vamos mejor de lo que esperábamos, desde lo colectivo hasta lo individual. Hoy algunos jugadores jugaron por primera vez juntos. Es difícil, jugamos con el máximo potencial para este partido, pero no pudimos contar con algunos jugadores. Dentro de lo negativo que es que no pudimos quedarnos con los tres puntos, esperamos ir creciendo. Es un trabajo de hormiga de cada día ir poniendo un granito de arena para construir un equipo que sea fuerte; hay muchas competencias y objetivos que queremos lograr con todos los jugadores”.

El aliento de la afición: “Una grata sorpresa. Sobre todo cuando estábamos perdiendo el primer tiempo y salimos al camerino y la gente aplaudió y empujó al equipo; eso es muy bueno. Ojalá podamos dentro del campo contagiar eso que nos contagian a nosotros. Decirle a la gente que vamos a dejar todo y que ojalá podamos estar con la gente, es una mancomunión con la gente y que se sientan identificados”.