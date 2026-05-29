Envigado venció a Real Cartagena y se coronó campeón del Torneo de Ascenso

Envigado se consagró campeón del primer semestre del Torneo de Ascenso en Colombia. El cuadro antioqueño logró el título poco más de seis meses después de haber sellado su descenso a la segunda categoría del fútbol colombiano, imponiéndose por 4-3 a Real Cartagena en la serie de la final y tras el 1-1 en el juego de vuelta.

El partido de ida terminó con victoria para el cuadro naranja gracias a un triplete de Miguel Marulanda, que contribuyó de esa manera en la remontada ante el conjunto heroico en suelo cartagenero. Por el cuadro local marcó Fredy Montero doblete.

En la vuelta, en el juego que tuvo lugar en el Polideportivo Sur, volvió a imponerse el equipo antioqueño. Lo inició ganando mediante el gol de Stiwart Acuña al minuto 14′, mientras que Cartagena sufrió la lesión de Juan David Rodríguez.

Ya en el segundo tiempo, Envigado le dio manejo y logró el resultado para el título, pero se fue expulsado justamente el autor del gol Stiwart Acuña por doble amarilla al 55’.

Sin embargo, sobre el final del partido Cartagena logró empatar el partido mediante un penal que convirtió Fredy Montero, pero no le alcanzó al cuadro heroico.

¿Cómo se define el ascenso en Colombia?

Vale la pena recordar que Envigado no se asegura el ascenso a primera división para 2027, pero sí queda muy cerca. Para lograrlo, deberá repetir el campeonato en el segundo semestre o, de no hacerlo así, imponerse en la gran final del año frente al vencedor del 2026-II. Quedar líder de la reclasificación también lo podría poner en la máxima categoría en el 2027.