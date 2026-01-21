🔴 EN VIVO | Santa Fe y Junior definen la Superliga en el partido de vuelta

El duelo de vuelta entre <a href="https://caracol.com.co/2026/01/15/en-vivo-junior-vs-santa-fe-siga-aca-la-transmision-de-la-final-de-ida-de-la-superliga-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/15/en-vivo-junior-vs-santa-fe-siga-aca-la-transmision-de-la-final-de-ida-de-la-superliga-2026/"><b>Independiente Santa Fe y Junior</b> </a>llega cargado de expectativas tras lo sucedido en el partido de ida de la <a href="https://caracol.com.co/2026/01/21/conozca-las-medidas-de-seguridad-en-bogota-para-el-partido-santa-fe-vs-junior-en-el-campin/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/21/conozca-las-medidas-de-seguridad-en-bogota-para-el-partido-santa-fe-vs-junior-en-el-campin/"><b>final de la Superliga</b></a>, un encuentro disputado y cerrado que dejó la serie abierta y con todo por definirse en los últimos 90 minutos. Ninguno de los dos logró sacar una ventaja definitiva, por lo que el título se resolverá en este segundo capítulo.En la antesala del compromiso, ambos equipos arriban con resultados recientes que reflejan momentos distintos. <a href="https://caracol.com.co/2026/01/18/en-vivo-junior-vs-tolima-siga-el-minuto-a-minuto-del-partidazo-por-la-fecha-1/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/18/en-vivo-junior-vs-tolima-siga-el-minuto-a-minuto-del-partidazo-por-la-fecha-1/"><b>Junior viene de caer 2-0 frente al Deportes Tolima</b></a> en la Liga, un golpe que encendió las alarmas y aumentó la presión de cara a la final. Por su parte, <a href="https://caracol.com.co/2026/01/18/en-vivo-santa-fe-vs-aguilas-doradas-siga-el-minuto-a-minuto-del-partido-aqui/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/18/en-vivo-santa-fe-vs-aguilas-doradas-siga-el-minuto-a-minuto-del-partido-aqui/"><b>Santa Fe empató 1-1 ante Águilas Doradas</b></a>, un resultado que, si bien no fue victoria, le permitió mantener sensaciones competitivas antes del choque decisivo.El conjunto barranquillero tendrá un reto adicional debido a varias bajas importantes. <b>Teófilo Gutiérrez</b> no podrá estar por expulsión, mientras que <b>Lucas Monzón</b> quedó descartado por una luxación en el hombro derecho. A ellos se suma <b>Jean Pestaña</b>, quien fue operado del pómulo, y <b>Jesús Rivas</b>, ausente por molestias en el aductor.Con este panorama, <b>Santa Fe y Junior</b> se preparan para un partido definitivo que promete intensidad y tensión hasta el final. <b>Acá seguiremos el en vivo, minuto a minuto, con todos los detalles del encuentro que definirá al campeón de la Superliga.</b>