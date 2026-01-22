Precio del dólar en Colombia HOY 22 de enero: hay una nueva baja en la cotización

El dólar en Colombia se ha mantenido a la baja en los últimos meses por cuenta de diferentes factores tanto internos como externos por los cuales el peso logró ganar terreno en la cotización diaria, tal como lo señalan los informes emitidos por el Banco de la República.

En general, la divisa norteamericana viene experimentando una continua debilidad ante la reciente tensión que se ha vivido por el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir Groenlandia al señalar “motivos de seguridad nacional”. Asimismo, sus políticas arancelarias han generado una mayor incertidumbre en el mercado global.

Más allá de esta circunstancia, Colombia también se ha visto favorecida por medidas tomadas por el gobierno de Gustavo Petro como la deuda externa adquirida por 4.950 millones de dólares. Aunque esto puede contribuir a la baja de la divisa en la tasa representativa del mercado, esto también podría generar más impuestos y una menor inversión social a nivel nacional.

Por otra parte, el gobierno publicó el borrador de un decreto en el que busca repatriar los recursos de pensiones invertidos por fondos privados en el exterior, por lo que buscan recaudar un total de 125 billones de pesos que podría favorecer el flujo de dólares en Colombia.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con el precio del dólar en Colombia?

Cualquier variación en el precio del dólar en Colombia siempre supone una ganancia para algunas personas y una pérdida para otros. Por ejemplo, si la divisa se mantiene a la baja, supone una buena oportunidad para realizar viajes o hacer compras de productos procedentes del exterior, ya que los interesados podrán encontrar un precio más económico en el mercado, algo que también favorece a los importadores.

Por otra parte, los principales perjudicados por esta tendencia son aquellos que generan sus ingresos por la exportación de productos o por la llegada de dinero desde otro país, pues no podrán recibir la misma cantidad de pesos cuando realicen el cambio a peso colombiano.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 22 de enero de 2026

En su más reciente informe, el Banco de la República indicó que el dólar en Colombia para este jueves 22 de enero de 2026 se cotiza por 3.669 pesos. Esto representa una nueva caída en la tasa de cambio luego de la que se presentó el día anterior (3.682 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en varias de las principales ciudades de Colombia para quienes busquen hacer transacciones en dólares durante la jornada de este jueves. Estos son:

Bogotá: 3.650 pesos por compra y 3.780 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.780 pesos por venta. Medellín: 3.590 pesos por compra y 3.740 pesos por venta.

3.590 pesos por compra y 3.740 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.680 pesos por compra y 3.720 pesos por venta.

3.680 pesos por compra y 3.720 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Cabe recordar que en 2026 se celebrarán las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, por lo que la llegada de un nuevo mandatario, cuya posesión tendrá lugar el próximo 7 de agosto, siempre genera incertidumbre en la tasa representativa del mercado con respecto al dólar.