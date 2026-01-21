“Van a incrementar precios de los vuelos”: IATA por posible cambio en norma de aterrizaje y despegue

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) le envió una carta al Gobierno por una posible modificación a las normas que regulan los llamados slots, es decir, los horarios o turnos asignados para vuelos en los aeropuertos, en este caso, del aeropuerto El Dorado.

Al respecto, Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de IATA, afirmó en 6AMW de Caracol Radio que “la gran preocupación es que esa modificación se está haciendo de una manera muy aislada. Estos procedimientos de lo que se llaman las guías mundiales de slots de aeropuertos, se llevan a cabo en aeropuertos que se encuentran congestionados, como el aeropuerto de El Dorado. Pero estas guías han estado en vigor en el país desde el 2014 y han funcionado muy bien”.

El ejecutivo alertó que incluso eso podría poner en jaque el crecimiento de pasajeros del país.

“En los últimos años Colombia ha sido el país con mayor crecimiento que tenemos en toda la región”, afirmó y agregó que el año pasado se transportaron 47 millones de personas.

Incluso, el Vicepresidente aseveró que las medidas y normas no se han aplicado correctamente en el país.

“La Aeronáutica Civil nunca ha aplicado un sistema de monitoreo que lo que hacen es analizar que se maximicen los slots, la capacidad en su mayor eficiencia. Lo que nos preocupa del Gobierno es que quiere eliminar esta medida con sus propias medidas, cuando estas medidas primero han servido bien al país y son normas globales que se utilizan en todos los países a nivel mundial”, aseguró Cerdá.

Cerdá se preguntó porqué el Gobierno quiere cambiar esa normativa “si son normas reconocidas internacionalmente que funcionan y han funcionado bien en el país, (...) realmente no entendemos el razonamiento, hemos escuchado ciertos rumores”, remató.

Con base en eso, afirmó que buscan encontrar una solución y por eso enviaron la carta a las autoridades “solicitando transparencia y, sobre todo, colaboración y poder sentarnos a nivel de mesa de trabajo con los técnicos”.

¿Cuál es el impacto de la medida para los viajeros?

El directivo explicó que “si el Gobierno aplica esta normativa el impacto va a ser grave, porque, primero, por los 70 acuerdos bilaterales que tiene Colombia con otros países en el mundo, ese es uno de los temas que están en esos bilaterales. Así que es una preocupación, va a perjudicar seriamente la conectividad, van a incrementar los precios de los vuelos y para los ciudadanos colombianos se van a ver con menor posibilidad de viajar y menor conectividad”, sentenció.

