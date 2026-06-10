SIC abre investigación contra Bavaria por posible incumplimiento de garantías sobre venta de cerveza
La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que encontró elementos suficientes para determinar que la empresa habría incumplido los compromisos asumidos en 2022 incorporando condiciones comerciales incompatibles con lo que había dicho.
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Bavaria para determinar si incumplió varias de las garantías que le fueron aceptadas en 2022 para poner fin anticipadamente a una investigación por presuntas restricciones a la libre competencia en el mercado de cerveza, tras quejas que recibió esa entidad.
Bavaria se había comprometido a eliminar cláusulas de preferencia, reducir sustancialmente el uso de exclusividades, entre otros asuntos con los que estaba limitando la presencia y expansión de otras marcas de cerveza en los puntos de venta.
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“Esta actuación tiene origen en la investigación adelantada contra Bavaria en la que se indagó si esta compañía adoptó una estrategia orientada a dificultar el acceso o la expansión de competidores en el mercado de cerveza mediante el aumento significativo y desproporcionado de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio dedicados a la venta de este producto. En dicha oportunidad se indicó que el comportamiento investigado pudo afectar a los consumidores, pues los habría privado de contar con más opciones, mayor diversidad de productos y mejores precios”, señaló la SIC en un comunicado.
Tras esto, Bavaria se comprometió a eliminar cláusulas de preferencia, reducir sustancialmente el uso de exclusividades y flexibilizar las condiciones comerciales aplicables a los establecimientos con los que mantenía este tipo de acuerdos.
No obstante, la SIC recibió quejas que llegan a esta nueva apertura de investigación, pues señaló que “encontró elementos suficientes para determinar que Bavaria habría incumplido los compromisos asumidos en 2022”.
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¿Cuáles son los presuntos incumplimientos?
La SIC aseveró que entre las conductas identificadas como presuntos incumplimientos se encuentran:
- Presuntas exclusividades no reportadas ni formalizadas conforme a las garantías aceptadas
- Relaciones de preferencia prohibidas
- La subordinación del suministro del producto a la aceptación de condiciones accesorias
- Penalidades asociadas al uso de equipo de frío
- La adopción de obligaciones de compra mínima.
Según la SIC esto habría “promovido el mantenimiento de mecanismos orientados a restringir la capacidad de los establecimientos para comercializar productos de empresas competidoras y, en consecuencia, habrían limitado la presencia y expansión de otras marcas de cerveza en los puntos de venta”.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...