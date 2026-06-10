SIC abre investigación contra Bavaria por posible incumplimiento de garantías sobre venta de cerveza

Imagen de referencia persona sirviendo una cerveza. En el círculo, el logo de Bavaria / Fotos: GettyImages y redes sociales

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Bavaria para determinar si incumplió varias de las garantías que le fueron aceptadas en 2022 para poner fin anticipadamente a una investigación por presuntas restricciones a la libre competencia en el mercado de cerveza, tras quejas que recibió esa entidad.

Bavaria se había comprometido a eliminar cláusulas de preferencia, reducir sustancialmente el uso de exclusividades, entre otros asuntos con los que estaba limitando la presencia y expansión de otras marcas de cerveza en los puntos de venta.

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“Esta actuación tiene origen en la investigación adelantada contra Bavaria en la que se indagó si esta compañía adoptó una estrategia orientada a dificultar el acceso o la expansión de competidores en el mercado de cerveza mediante el aumento significativo y desproporcionado de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio dedicados a la venta de este producto. En dicha oportunidad se indicó que el comportamiento investigado pudo afectar a los consumidores, pues los habría privado de contar con más opciones, mayor diversidad de productos y mejores precios”, señaló la SIC en un comunicado.

Tras esto, Bavaria se comprometió a eliminar cláusulas de preferencia, reducir sustancialmente el uso de exclusividades y flexibilizar las condiciones comerciales aplicables a los establecimientos con los que mantenía este tipo de acuerdos.

No obstante, la SIC recibió quejas que llegan a esta nueva apertura de investigación, pues señaló que “encontró elementos suficientes para determinar que Bavaria habría incumplido los compromisos asumidos en 2022”.

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¿Cuáles son los presuntos incumplimientos?

La SIC aseveró que entre las conductas identificadas como presuntos incumplimientos se encuentran:

- Presuntas exclusividades no reportadas ni formalizadas conforme a las garantías aceptadas

- Relaciones de preferencia prohibidas

- La subordinación del suministro del producto a la aceptación de condiciones accesorias

- Penalidades asociadas al uso de equipo de frío

- La adopción de obligaciones de compra mínima.

Según la SIC esto habría “promovido el mantenimiento de mecanismos orientados a restringir la capacidad de los establecimientos para comercializar productos de empresas competidoras y, en consecuencia, habrían limitado la presencia y expansión de otras marcas de cerveza en los puntos de venta”.