Estudie en Canadá: Ministerio de Quebec anunció Becas de Excelencia: Dan apoyo en dólares

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de su portal web oficial, dio a conocer la apertura de las becas de excelencia en la ciudad canadiense de Quebec para maestrías, doctorados e investigación.

Esto es posible gracias al Programa de Becas de Excelencia para Estudiantes Extranjeros (PBEEE), que es impulsado por el Ministerio de Educación Superior de Quebec, teniendo la finalidad de atraer a estudiantes e investigadores internacionales destacados para que lleven a cabo diferentes estudios de posgrado y proyectos de investigación en universidades de esta provincia canadiense.

“Esta iniciativa fortalece la cooperación académica internacional y promueve el intercambio de conocimiento, en línea con la visión de ciudad abierta al mundo que impulsa #BogotáInternacional”, señaló el comunicado oficial.

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¿Para quiénes van dirigidas las becas de excelencia ofrecidas por la ciudad canadiense de Quebec?

El público focal de esta oferta académica son estudiantes universitarios, que a su vez sean candidatos para llevar a cabo maestrías y doctorados.

También esta convocatoria incluye a investigadores posdoctorales y académicos internacionales.

Los aspirantes deben contar con el respaldo de un profesor o profesora de una universidad de Quebec que acepte acompañar su proceso académico o de investigación.

Lo anterior por medio del Boletín de Oferta Internacional de Bogotá (https://bogota.gov.co/boletin-de-oferta-internacional/).

“Compartimos esta oportunidad para que estudiantes e investigadores de Bogotá fortalezcan sus capacidades y amplíen sus redes académicas en escenarios internacionales”, resaltó la entidad.

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¿Qué beneficios tienen las becas de excelencia ofrecidas por la ciudad canadiense de Quebec?

Esta estrategia de formación contempla apoyos económicos de hasta 20.000 dólares canadienses anuales para estudios de maestrías, 25.000 dólares canadienses anuales para doctorado durante un máximo de cuatro años.

Por otro lado, 35.000 dólares canadienses anuales serán entregados para estancias de posdoctorales de un año y hasta 3.000 dólares canadienses mensuales para estancias cortas que sean de carácter investigativo o de perfeccionamiento.

“Estos recursos contribuyen a fortalecer la formación avanzada y el desarrollo de proyectos científicos de alto impacto”, resaltó la entidad.

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¿Cuáles son los requisitos de las becas de excelencia ofrecidas por la ciudad canadiense de Quebec?

De acuerdo a la información oficial, las candidaturas deben ser previamente seleccionadas por una universidad de Quebec.

Así mismo, contar con el apoyo de un miembro del cuerpo docente de la institución anfitriona, quien deberá aceptar la supervisión de sus estudios o de la investigación.

Es importante señalar que los requisitos específicos varían según la modalidad de la beca que el aplicante seleccione.

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La información completa y el proceso de postulación pueden consultarse en la convocatoria oficial Becas de Excelencia para Estudiantes Extranjeros (PBEEE).

“Abrir las puertas al conocimiento internacional es una de las mejores formas de fortalecer el talento que transforma ciudades, comunidades y países. Por eso, las oportunidades académicas que conectan a Bogotá con centros de investigación de talla mundial representan una valiosa herramienta para impulsar el desarrollo profesional y científico de nuestra ciudadanía”, mencionó la entidad.

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