Empresas que incurran en tercerización laboral ilegal serán multadas: Así funciona el Decreto 0581

Con la entrada en vigencia este 5 de junio de 2026 del Decreto 0581, el Ministerio del Trabajo reglamentó nuevos límites a la figura de tercerización laboral (sin prohibirla), definiendo así en qué punto dicha relación laboral recae en la ilegalidad.

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A partir de la nueva norma, el Gobierno estableció millonarias sanciones para las empresas en las que se demuestre que la contratación temporal o tercerizada se utiliza para suplir funciones de la operación permanente y cuyos empleados se encuentran plenamente subordinados.

¿Cuándo se vuelve ilegal la tercerización laboral?

El Decreto 0581 de 2026 define la tercerización como una relación productiva en la que una empresa encarga a un tercero la ejecución de una parte de su operación, con sus medios propios y autonomía financiera y administrativa, a cambio de un precio fijado.

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En ese sentido, la tercerización se torna ilegal, según el decreto, cuando el contratista no cuenta con dicha autonomía, es decir, se encuentra realmente subordinado a la empresa, encubriendo así una relación laboral directa, para eludir el pago de prestaciones sociales y demás obligaciones.

El documento aporta también un listado de indicios que dan cuenta de las prácticas de tercerización ilegal en dos categorías principales: una sobre la ausencia de capacidad productiva propia del contratista o intermediario y otra que define los escenarios de subordinación real del trabajador al beneficiario.

Entre estos indicios se encuentra la falta de medios propios y autonomía financiera de la empresa de servicios temporales o cualquier tipo de contratista, así como la definición de horarios, control directo y lugar de trabajo por parte de la compañía beneficiaria.

¿De cuánto es la multa para empresas que hagan tercerización ilegal?

Al acumularse varios de estos indicios, se podría presumir que la relación laboral debería ser directa con el trabajador y estaría, en ese caso, la empresa evadiendo la responsabilidad de garantizar un contrato con todas las prestaciones de ley.

El decreto contempla un endurecimiento de las sanciones y multas que pueden llegar a los 5.000 salarios mínimos legales vigentes por infracción, conforme al Código Sustantivo del Trabajo.

Así las cosas, en 2026 el monto podría superar los 8.754 millones de pesos, teniendo en cuenta que las infracciones pueden ser sucesivas en un mismo caso.

Cabe aclarar que esta presunción admite prueba en contrario si las empresas pueden demostrar que los trabajadores no están subordinados y su vinculación corresponde a razones técnicas o productivas válidas y a una autonomía real del contratista.

Así las cosas, las empresas pueden suscribir acuerdos de formalización laboral desde el inicio de la investigación de MinTrabajo para así evitar la millonaria sanción.

Consulte a continuación el Decreto 0581 de 2026: