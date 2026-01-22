¿Qué es la ‘Cúpula Dorada’ que propone Trump? Esta es la razón por la que necesita a Groenlandia

Este miércoles, 21 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que llegó a un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con relación a Groenlandia.

En un comunicado publicado a través de su red social Truth, Trump aseguró que este acuerdo será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”.

Además, advirtió que no se impondrán los aranceles previamente anunciados para ocho países europeos y que estaban presupuestados para el primero de febrero.

¿Qué es el “Golden dome” o “Cúpula dorada” de Donald Trump?

El pasado 20 de mayo del 2025, Donald Trump, junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio de una rueda de prensa, anunciaron la construcción de la “cúpula dorada”.

Se trata de un mecanismo de defensa para misiles intercontinentales que tendrá un costo aproximado de 175.000 millones de dólares.

“Debería estar completamente operativo antes de que termine mi mandato, así que lo tendremos listo en unos tres años. Una vez construido, podrá interceptar misiles incluso si se lanzan desde otras partes del mundo y desde el espacio”, dijo el líder estadounidense.

Asimismo, Trump aseguró que Estados Unidos poseerá “el mejor sistema jamás construido”.

“Ayudamos a Israel con el suyo y tuvimos mucho éxito. Ahora contamos con tecnología mucho más avanzada, que incluye misiles hipersónicos, misiles balísticos y misiles de crucero avanzados”, agregó.

¿Por qué Donald Trump necesita a Groenlandia?

Donald Trump ha manifestado en varias ocasiones su interés en Groenlandia, argumentando que es necesaria para la seguridad nacional y para mantener la paz en el mundo.

El posicionamiento de la “cúpula dorada” en Groenlandia, según Trump, permitiría proteger los beneficios de los Estados Unidos y de la OTAN.

“Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la ‘Cúpula Dorada’ que estamos construyendo (..) la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!”.

El mandatario republicano no adelantó más detalles sobre la construcción de este proyecto ni de su función en la isla. Sin embargo, se espera que en los próximos días lo haga.

