Así están estafando falsos brujos a extranjeros con supuestos premios de Baloto

Esta es la palabra que nunca debe decir en una llamada telefónica para evitar fraudes y estafas. Getty Images

Coljuegos denunció ante la Fiscalía a cinco personas que, a través de supuestas actividades de brujería, habrían estafado a varios ciudadanos extranjeros con la falsa promesa de haber sido ganadores del Baloto.

Según el presidente de esa entidad, Marco Emilio Hincapié, han identificado casos de ciudadanos que habrían perdido hasta 21.000 dólares a causa de los engaños de estructuras criminales dedicadas a la estafa mediante brujería en canales virtuales.

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¿Cómo sería el “modus operandi”?

Coljuegos identificó que los delincuentes organizan sesiones virtuales en donde un supuesto brujo entrega una serie de “números de la suerte” a las víctimas. Luego de ello, empiezan a solicitar transferencias a cuentas en Colombia para, supuestamente, adquirir tiquetes de Baloto.

A ello agregó que a través de la inteligencia artificial, los delincuentes elaboran un video del sorteo en donde el número ganador coincide con el entregado a las víctimas.

“A partir de allí, solicitan enormes transferencias a las personas para, supuestamente, pagar impuestos y cobrar el premio. Han llegado, incluso, a pedir hasta 3.000 dólares a nombre de la entidad para agilizar el trámite de pago”, sostuvo Hincapié.

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Coljuegos aseveró que en caso de creer que han resultado ganadores, deben consultar a los canales oficiales del juego

¿Dónde verificar?

La entidad afirmó que quienes tengan dudas o deseen verificar una información, pueden contactarse con Coljuegos a través del correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co o de la línea 018000182888. También pueden contactar a los operadores de juegos en los canales de atención oficiales que encuentran en los sitios web.