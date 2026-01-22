Gobierno usará canales legales frente arancel del 30% impuesto por Ecuador a productos colombianos

Los principales productos que Colombia envía a Ecuador, y que resultarían más afectados por los aranceles de Daniel Noboa, corresponden a sectores como el energético, agroindustrial y agropecuario. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El Ministerio de Comercio respondió al arancel del 30% que impuso Ecuador a los productos colombianos asegurando que “hará uso de los canales legales necesarios para hacer frente a la decisión”.

La cartera afirmó que “las autoridades de ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza, por lo que el anuncio del vecino país resulta inconsistente con ese proceso”.

Pero además, el Ministerio de Comercio no descarta que también se impongan aranceles a los productos ecuatorianos que ingresen al país, como parte de un “trato recíproco y una cancha de juego equilibrada“.

Así lo explicó la ministra de Comercio, Diana Morales, quien afirmó que “Colombia cuenta con instrumentos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como los aranceles inteligentes, para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada en defensa de los intereses de Colombia, los cuales aplicará de ser necesario”.

Asimismo, recordó que en el marco de la Comunidad Andina (CAN), que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países, también hay instrumentos como el mecanismo de solución de diferencias para que los países zanjen cualquier inconveniente que se pueda presentar.

“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, afirmó la Ministra Morales.

¿Cuáles son los productos que más exportamos a Ecuador?





Entre enero y octubre del 2025 el comercio (exportaciones más importaciones) entre Colombia y Ecuador alcanzó los US$2.209 millones, con un saldo a favor para Colombia de US$849 millones, según cifras del Ministerio de Comercio.

Las exportaciones colombianas a ese país en esos 10 meses sumaron US$1.529 millones, de los cuales el 72,3 % correspondió a bienes no minero energéticos.

Ecuador es el sexto comprador de todas las exportaciones colombianas y el segundo en exportaciones no minero energéticas del país.

Los principales bienes exportados a Ecuador, a noviembre de 2025, según Analdex, son: