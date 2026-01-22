¿Estatización de la salud? Sociedades Científicas alertan sobre el colapso de las EPS en Colombia

El médico Agamenón Quintero cuestiona las políticas en salud del presidente Gustavo Petro.

En una fuerte arremetida contra las políticas de salud del Gobierno Nacional, el doctor Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, calificó la situación actual del sistema como una crisis sin precedentes.

Desde Montería, Quintero aseguró que, bajo la administración del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la salud en el país se encuentra “a la deriva” y sin gobernanza efectiva.

Críticas a la intervención y liquidación de las EPS

Ante la posibilidad planteada por el presidente Gustavo Petro de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sin un sustituto claro, Quintero fue enfático en señalar que las intervenciones estatales no están funcionando.

“La Superintendencia vigila, controla y coadministra las EPS intervenidas, y están como están: se las acabaron”, afirmó el dirigente gremial.

Según Quintero, el objetivo del Gobierno es estatizar la salud para cumplir promesas de campaña, ignorando que el modelo estatal ya ha fracasado en el pasado.

Advirtió que transferir millones de usuarios a la Nueva EPS generaría un colapso total, impidiendo incluso la expedición de órdenes básicas para los pacientes.

Crisis en la atención y desfinanciamiento

El médico denunció que la falta de giro de recursos a clínicas y hospitales está rompiendo la cadena de atención, especialmente en enfermedades de alto costo.

En el caso de Montería, el doctor puso como ejemplo al Hospital San Jerónimo de Montería, señalando que, a pesar de ser público, no tiene la capacidad científica para atender pacientes con cáncer, quienes deben ser remitidos a entidades privadas que hoy se niegan a recibirlos por deudas de meses.

Además, aseguró que “la salud no ha colapsado totalmente porque el talento humano sigue trabajando, nos paguen o no, porque nos interesan los pacientes”.

La propuesta: Regular, no reformar

Para el presidente de las Sociedades Científicas, Colombia no necesita una reforma que elimine la Ley 100, sino una regulación estricta de la Ley Estatutaria vigente.

Así mismo, hizo un llamado a la justicia para que se castigue a quienes se roban los recursos del sistema: “Díganme ustedes, ¿hay algún gerente de EPS intervenida preso? Ninguno, los cambian cada dos meses para que el nuevo se rebusque”, sentenció.