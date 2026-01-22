Más de 150 puestos de votación estarán bajo custodia policial en cinco municipios de Córdoba. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.

Montería

En el marco de una reciente mesa de coordinación electoral, las autoridades definieron varias acciones para blindar los comicios previstos para el 8 de marzo del año 2026.

Según lo establecido, en el encuentro se analizó la División Política Electoral (Divipole) en cinco de 30 municipios del departamento de Córdoba. Se trata de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos.

Le puede interesar en Caracol Radio: Suspenden por tres meses a gerente del hospital de Valencia, Córdoba

Tras lo expuesto, la Policía Metropolitana de Montería presentó el siguiente despliegue logístico que cubrirá a las mencionadas zonas:

• Cobertura total: se brindará seguridad a 156 puestos de votación, de los cuales el 97% (153 puestos) estarán bajo custodia directa de la Policía Nacional.

• Equilibrio urbano - rural: la operación contemplaría una atención especial a la zona rural que representa el 50.65% de los puestos (79 puestos), frente al 49.35% en cascos urbanos (77 puestos).

• Capacidad instalada: se garantizaría el orden público en las 1.709 mesas distribuidas en los 5 municipios mencionados.

“Durante la sesión, se destacó la creación de 17 nuevos puestos de votación para facilitar el sufragio en zonas de expansión y áreas rurales de Montería, Cereté y Ciénaga de Oro. De estos, 16 serán asumidos íntegramente por la Policía Nacional. Asimismo, se mantiene el seguimiento a 4 puntos específicos en sectores como Nueva Esperanza (Montería), Buenos Aires (San Pelayo) y San Miguel Abajo (San Carlos)”, se indicó por parte de la Policía Metropolitana de Montería.

Mientras, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, puntualizó que “la Policía Metropolitana de Montería desplegará todas sus capacidades humanas y logísticas para proteger la democracia, respetar la dignidad de los votantes y acompañar de manera permanente a las autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral”.