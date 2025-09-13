Maquillaron informes y ahora los dueños dicen que no se dieron cuenta: Petro por deuda en Nueva EPS

Consejo de Estado admite demanda que busca tumbar intervención del Gobierno en Nueva EPS

Cómo “el robo y la estafa mas grande para el pueblo colombiano”, denominó el presidente Gustavo Petro a las deuda descubierta en la Nueva EPS, en la que reitera que comprobó en su gobierno.

Denunció que “en este país han estafado al pueblo por decenas de billones del dinero de todas y todos. Se ha trasladado a un cartel de la contratación que está detrás de la Nueva EPS”.

Dijo que cómo fue posible que los dueños de la EPS no se dieran cuenta que 12 millones de facturas fueron ocultadas, y más de $12 millones de servicios quedaron sin pagar, mientras el Estado giraba anticipos por $83,3 billones.

“En el año 2023 informes de la empresa no intervenida eran tres billones y cuando llegamos nosotros resultó que eran ocho. Habían escondido cinco billones de pesos para no ponerlas en la contabilidad, en más o menos 12 millones de facturas que este Gobierno descubrió cuando intervino la nueva EPS en abril del 2024”.

Profundizó en que es un robo que viene desde el gobierno de Álvaro Uribe.

“No voy a salvar a las EPS”

El presidente Petro dijo que es hora de cambiar el sistema, y confirmó que no va a salvas a las EPS, porque quebrarán a la nación.

“Las EPS pueden cumplir funciones, pero no de manejo de recurso público, ni de aseguramiento. No pueden seguir manejando estas cantidades de dinero público porque no funciona con un sistema de intermediación”.