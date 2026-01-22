Suspenden por tres meses a gerente del hospital de Valencia, Córdoba

Montería

La Personería de Valencia, Córdoba, suspendió al gerente de la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús Alberto Vidal Díaz, por el presunto uso indebido de un vehículo extramural de propiedad del centro de salud.

El auto de suspensión se encontraría en consulta ante la Procuraduría Regional de Córdoba, “donde el disciplinado podrá presentar recursos”.

Le puede interesar en Caracol Radio: “El sistema de salud llora porque no tiene acompañamiento”: médico de Córdoba

Tras la decisión, la Alcaldía de Valencia designó a Sarife Sejin como gerente encargada, mientras se cumple la medida que podría ser prorrogable hasta por tres meses más.

Frente a lo expuesto, el suspendido gerente de la E.S.E. dijo que “quien determina si es verdad o amerita esa suspensión es la Procuraduría Regional”.