Gobierno Nacional asume el 51% de la NUEVA EPS y se convierte en su accionista mayoritario

La Nueva EPS, creada como una entidad mixta, era controlada por las cajas de compensación familiar, que poseían el 50,1 % de las acciones; el Gobierno Nacional solo tenía una participación minoritaria. Sin embargo, según información confirmada por Caracol Radio, el Estado alcanzó el 51 % de la propiedad, convirtiéndose, desde la próxima semana, en el accionista mayoritario de la EPS más grande del país.

El cambio se dio luego de que cajas como Colsubsidio, CAFAM, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi cedieran parte de su participación accionaria al Gobierno de Gustavo Petro. Es así como la Nueva EPS pasa a operar bajo un modelo en el que el Estado tiene control dominante, similar a otras empresas públicas de participación mixta como Ecopetrol.

Adicionalmente, la interventora Sandra Polanía, que llevaba pocas semanas en el cargo, fue destituida de manera inmediata. En su reemplazo fue nombrado Óscar Gálvez, funcionario que ha intervenido otras EPS durante este gobierno.