Alfredo Arias, autocrítico tras Superliga: “No jugamos una final y por eso somos justos perdedores”

Junior de Barranquilla cerró la final de la Superliga con un duro golpe tras caer 3-0 frente a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, cayendo 4-1 en el marcador global.

Luego del encuentro, el técnico Alfredo Arias y el volante Guillermo Celis comparecieron en rueda de prensa y coincidieron en un análisis marcado por la autocrítica, el reconocimiento de errores y la necesidad de reaccionar con urgencia.

Celis fue directo al evaluar la actuación del equipo en una instancia decisiva. “Lo que hoy vivimos, yo creo que para nosotros como jugadores fue un desastre. No estuvimos a la altura de lo que fue una final”, expresó el mediocampista, quien señaló que la diferencia estuvo en la forma de afrontar el partido. “Hoy estábamos jugando una final y nosotros no lo jugamos de esa manera”.

El jugador también advirtió que Junior no puede permitirse este tipo de presentaciones en un calendario tan exigente. “Este torneo es muy corto por el tema del mundial y si nosotros no corregimos rápido las cosas, si no le damos vuelta a la página, la vamos a pasar muy mal”, afirmó, reconociendo que los errores individuales terminaron condicionando el rendimiento colectivo.

Por su parte, Alfredo Arias profundizó en el análisis y asumió la responsabilidad por lo sucedido en el campo. El entrenador señaló que el equipo se puso en desventaja por fallas propias y que esa situación se ha repetido en el arranque del semestre. “Estamos cometiendo errores, pero errores muy graves, y muchos de ellos después no los podemos revertir”, explicó, haciendo énfasis en la fragilidad defensiva: “Estamos recibiendo los goles muy fácil. Ni siquiera el rival tiene que crear”.

Más allá de lo táctico, Arias puso el foco en un aspecto que consideró determinante: la actitud. “Podemos plantear cualquier cosa, pero si no la acompañamos de una actitud que debemos recuperar rápido, no sirve de nada”, sostuvo el uruguayo, quien fue enfático al hablar de la exigencia que implica disputar una final. “Es una final, es ser campeón. Yo creo que muchos de nosotros no percibimos eso y no tuvimos la actitud para jugarla”.

Consultado sobre el difícil contexto de haber asumido en plena competencia, sin partidos de preparación, el técnico evitó excusas y fue claro en el camino a seguir. “Cambia la actitud. Debemos cambiar la actitud y ser bien autocríticos todos”, señaló, aceptando que el equipo fue superado tanto en el marcador como en el desarrollo del juego.

Arias también reconoció que Junior merece las críticas tras la derrota. “Hoy merecemos todas las críticas que nos hagan. Así como hace un mes fuimos los campeones, hoy somos merecedores de las críticas”, afirmó, aunque dejó un mensaje de fortaleza para el futuro: “Salir se sale como en toda la vida, siendo valiente, teniendo actitud y levantando la cabeza”.

Sobre el planteamiento inicial y el malestar de la hinchada por el arranque del año, el entrenador explicó que la idea era corregir los problemas de los primeros minutos, aunque nuevamente un error condicionó el partido. “El planteamiento fue solucionar lo que nos venía pasando, pero cometimos un error otra vez fatal”, dijo, reconociendo que el segundo gol fue un golpe casi definitivo.

Finalmente, tanto Arias como Celis coincidieron en que no hay atajos para recuperar la confianza del aficionado. “La hinchada está bien que se enoje. Se alegra cuando ganamos, se enoja cuando perdemos”, expresó el técnico, mientras que el volante fue contundente al descartar excusas externas. “La cancha está en mal estado para los dos. Tomar eso como excusa no tiene validez”, afirmó, cerrando con un mensaje claro: “La actitud no se negocia… está en nuestras manos”.