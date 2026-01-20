Luis Muriel reveló por qué no fue a Nacional y eligió al Junior: “Intentaron convencerme”

Luis Fernando Muriel ya se estrenó con el Junior de Barranquilla y dio de qué hablar, pues si bien el técnico Alfredo Arias manifestó que no estaba al 100% en condición física, por poco se va expulsado por un pisotón en el duelo ante Tolima por la fecha 1 de la Liga colombiana.

Su nombre causa sensación en el campeonato, pues de momento es el fichaje más ostentoso para este semestre. Eso sí, dependerá de que se ponga fino a nivel físico y engrane en el funcionamiento del entrenador uruguayo.

Muriel reveló por qué no eligió a Nacional

En diálogo con Win Sports, el delantero contó las razones que lo llevaron a no elegir a Nacional. Le mostró su agradecimiento a los directivos del conjunto Verdolaga, pero aseguró que desde el primer momento les dejó claro que el amor por el Junior era más grande, por lo que ni siquiera dio campo para que le presentaran una oferta.

“El presidente me llamó en un par de ocasiones, antes de la posibilidad de Junior. Se hablan muchas cosas, salen muchos temas. Decían que había usado el tema de Nacional para buscar algo acá. Eso es incorrecto”, comenzó diciendo al respecto sobre las especulaciones alrededor de que Muriel había metido presión indirectamente para acercar posturas desde Junior.

“Ellos me hicieron saber del interés que tenía, si yo quería escucharlos y conversar. Yo desde el inicio le dije al presidente que para mí, por lo que significa el mundo Junior para mí, mi familia, para nosotros, aun sin haber vestido esta camiseta, el tema Barranquilla y Junior es algo especial. Yo no alcancé a escuchar ofertas, porque le dije que estaba agradecido, porque muy respetuosamente se acercaron, intentaron convencerme, pero era muy difícil. Les dije ”No es que esté rechazando a Nacional o diciéndole no, es algo más personal, de corazón", y fue la respuesta que yo les dije antes de escuchar cualquier oferta de ellos. Con David hablé y ahí quedó el tema", añadió al respecto.

¿Cuándo estará al 100%?

Cuando le preguntaron por su condición física, aseguró que espera estar en óptimo nivel en un par de semanas. Además, contó que también su elección de ir al Junior se debe a su anhelo de querer regresar a la Selección Colombia.

“Estoy bastante bien, espero en los próximos días ponerme a tono físicamente. El tema del retiro, yo todavía me siento bastante joven. Yo creo que en dos o tres semanas voy a estar al 100%. Estoy en constante comunicación con el cuerpo técnico y médico de la selección. Uno de los motivos por los que estoy acá es volver a vestir la camiseta de la selección y me encantaría volver a la selección”, dijo.

Muriel volverá a tener acción este jueves en Bogotá por el partido de vuelta de Superliga y dijo que se presenta como una gran oportunidad para comenzar a marcar goles.