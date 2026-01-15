Fútbol

Junior 1-1 Santa Fe: Reviva acá los mejores momentos de la final de ida de la Superliga 2026

Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez anotaron los goles del encuentro.

Jose Luis Rodriguez

Caracol Radio
