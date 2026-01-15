Junior 1-1 Santa Fe: Reviva acá los mejores momentos de la final de ida de la Superliga 2026

<b>Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla igualaron 1-1 en el Estadio Metropolitano</b>, en el juego de ida de la Superliga, un partido disputado y de alta intensidad, donde ambos equipos pudieron aprovechar sus momentos en ataque.<b>Hugo Rodallega</b> adelantó al <b>conjunto cardenal</b> con una definición de jerarquía a los 45+5 minutos; mientras que <b>Teófilo Gutiérrez</b> emparejó el marcador para los locales a los 73 minutos, en un encuentro que dejó la serie completamente abierta de cara a la vuelta en Bogotá.Pensando en lo que viene, <b>Junior</b> deberá pasar rápidamente la página, ya que su próximo reto será recibir a <b>Deportes Tolima</b> en <b>el inicio de la Liga Colombiana,</b> antes de afrontar la vuelta de la <b>final de la Superliga</b>. Tras esa definición, el equipo rojiblanco tendrá que viajar a Bogotá para enfrentar a <b>Millonarios</b>, un calendario exigente que se ve condicionado por la <b>expulsión de Teófilo Gutiérrez</b>, una baja sensible que obliga a reajustes ofensivos y deja sensaciones encontradas tras el empate en casa.Por su parte, <b>Santa Fe</b> también tendrá poco margen de descanso: recibirá a <b>Águilas Doradas</b> antes del partido de vuelta ante <b>Junior</b> y, luego de la<b> Superliga</b>, cuando deberá viajar a Manizales para medirse ante <b>Once Caldas</b>. A esto se suma la incertidumbre por la salida del portero <b>Andrés</b> <b>Mosquera Marmolejo</b> por molestias físicas, una situación que genera atención en el cuerpo técnico Cardenal, aunque el empate en <b>Barranquilla</b> deja buenas sensaciones y confianza para definir el título en Bogotá.