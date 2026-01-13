Junior suma un nuevo fichaje estelar: Fuad Char lo confirmó

El campeón se sigue reforzando para afrontar los retos que tendrán en 2026, donde resalta la participación en la Copa Libertadores, torneo donde el objetivo será realizar una presentación histórica. Asimismo, buscarán ir por la defensa del título de liga para concretar el bicampeonato.

El club no ha hecho oficial ninguna incorporación, pero se sabe que los nombres de Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos y Luis Muriel, ya están cerrados, por lo que solo faltaría el anuncio. Del mismo modo, han salido Didier Moreno y José Enamorado, pero se estima otras dos bajas que le abrirían cupos a nuevas llegadas, una de ellas la de Cristian Barrios.

Y es que se conoció que con las salidas de Steven ‘Titi’ Rodríguez al Deportivo Cali, y de Jhon Fredy Salazar al Bucaramanga, ambos en préstamo, Junior volvió a apretar para firmar a Cristian Barrios procedente del América de Cali.

Fue el medio Diario Deportes el que confirmó la vinculación del extremo de 27 años, pues tuvieron contacto con Fuad Char, máximo accionista del Junior, y con Tulio Gómez, del América. Ambos fueron los que lideraron la negociación.

Incluso publicaron lo que dijo Gómez con respecto a la salida del barranquillero: “(Cristian) Barrios llegará al Junior, se llevan un excelente jugador”.

Por su parte, El VBar Caracol aseguró que la operación se habría cerrado en un precio cercano al millón de dólares.

🚨🦈La venta de Cristian Barrios a Junior está cercana al millón de dólares. El negocio fue hecho entre Fuad Char y Tulio Gómez



🚨🦈La venta de Cristian Barrios a Junior está cercana al millón de dólares. El negocio fue hecho entre Fuad Char y Tulio Gómez

📻🔥#ElVbarCaracol con los detalles de la bolsa de jugadores por @CaracolRadio

Barrios viajó en horas de la tarde del lunes 12 de enero con destino a Barranquilla. Se espera que tras pasar reconocimiento médico, sea presentado junto a los otros jugadores este martes en horas de la noche en un evento organizado por el club que tendrá lugar en el Pabellón de Cristal.

¿Cuándo debuta Junior?

El equipo que dirige Alfredo Arias tendrá su estreno oficial este jueves 15 de enero desde las 7:30 p.m. ante Santa Fe en el marco de la Superliga, juego que se llevará a cabo en el Metropolitano de Barranquilla.

Por liga, el primer partido será frente a Deportes Tolima el domingo 18 de enero y luego se volverá a medirá ante Santa Fe para definir al ‘supercampeón’ en Bogotá.