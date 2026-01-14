Junior definió el futuro de Teófilo Gutiérrez de cara a la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla se alista para una temporada 2026 cargada de retos. El cuadro atlanticense comenzará el año disputando la Superliga frente a Independiente Santa Fe y posteriormente iniciará su camino en la Liga Colombiana. Claro está que su principal tarea será la Copa Libertadores, certamen que disputará a partir de la fase de grupos.

Es por lo anterior que la directiva encabezada por Fuad Char ha empezado a confirmar fichajes de renombre como lo es Luis Fernando Muriel, estelar contratación para el balompié nacional. El delantero atlanticense regresa al país, tras su exitoso paso por Europa y breve recorrido por los Estados Unidos.

Junior definió el futuro de Teófilo Gutiérrez

Uno de los temas que más preocupados tienen a la hinchada juniorista es el futuro de Teófilo Gutiérrez. El experimentado delantero fue crucial en la recta final del pasado campeonato, pero su contrato finalizó en el mes de diciembre. Tras esto, no se supo más de su situación. Incluso, cuando los jugadores se presentaron a la sede administrativa del club, el mismo jugador sentenció que iba “a cobrar un cheque”, nada de renovaciones.

Pues bien, en la tarde de este martes 13 de enero, se vio nuevamente a Teo por la sede del equipo rojiblanco y llegó la tan esperada noticia: “Gracias a Dios, ya firmamos”, lo que confirma su continuidad en el plantel dirigido por Alfredo Arias.

Así pues, se espera que el jugador pueda sumar minutos en el primer partido de la Superliga, el cual está programado para este 15 de enero en el Metropolitano de Barranquilla. “La hinchada siempre espera a lo último, pero va a ser una linda final. Queremos ganarla”, sentenció.

De esta manera, Teófilo Gutiérrez cumplirá el año jugando el equipo de sus amores. Desde su regreso en febrero del 2025, el delantero suma 40 partidos disputados, 2 goles marcados y 4 asistencias dadas.

