¿Muriel será titular con Junior en Superliga? Esto dijo Alfredo Arias previo al duelo con Santa Fe

¡Se define el primer título del año en el fútbol colombiano! El miércoles 21 de enero se enfrentarán Santa Fe y Junior en el Estadio El Campín, encuentro válido por la final vuelta de la Superliga. El marcador global se encuentra empatado a un gol (1-1).

En la previa del encuentro, Alfredo Arias acudió a rueda de prensa para dar detalles sobre lo que mostrará el cuadro barranquillero en la capital del país. Durante la conferencia, cuestionaron al entrenador uruguayo por la posible presencia de Luis Fernando Muriel en el once titular, algo a lo que respondió entre risas: “Puede ser”.

“¿No querés el resto de la formación? (risas). Si no te digo toda la formación, no te digo solo uno. Puede ser titular, puede ser”, fue la breve respuesta de Arias, teniendo en cuenta que Teófilo Gutiérrez no está disponible por expulsión y Guillermo Paiva aparece como la única alternativa en ataque.

Más declaraciones de Alfredo Arias

El favorito de la Superliga: “No he aprendido a dar favoritos, los dejo a ellos que decidan eso. Yo entreno al equipo y uno a veces apenas se siente que sabe o que ignora menos que el día anterior. Todos los días tenemos que aprender, como aprendimos en el partido con Tolima que no pudimos ganar. Lo de favorito o no, no me siento capaz de decirlo”.

A lo que jugará Junior en El Campín: “No hay partido igual, incluso con los mismos actores. Ese módulo táctico o esa idea de juego cambia porque este juego es imprevisible y líquido. Somos un equipo diferente porque tenemos diferentes jugadores, con diferentes capacidades y esperamos poder conocernos, relacionarnos mejor de lo que hemos hecho en los últimos dos partidos. La idea central no cambia, Junior es un equipo que en los últimos años ha protagonizado la mayoría de los campeonatos. En Junior tienes que ganar más de lo que puedes perder”.

Trabajos puntuales en la previa del partido: “Manejamos las cargas tratando de que descanses, de que lleguen lo mejor posible para estar final. El partido con Tolima nos golpeó, no solo desde lo anímico, sino que nos sacó dos o tres jugadores. Estamos ocupados, más que preocupados en darle solidez al equipo. Tenemos un buen rival al frente, que ha definido los últimos campeonatos. Con distintos técnicos han llegado a finales, es un rival que nos va a exigir, pero nos tenemos mucha fe, confianza y sé que vamos a hacer un buen partido”.