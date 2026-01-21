20 millones de dólares en derrama económica dejarán los conciertos de Bad Bunny, según Fenalco

Medellín

Este viernes, 23 de enero, y durante tres días, Medellín vibrará con los conciertos de Bad Bunny de su “Debí Tirar Más Fotos Tour”.

Debido a los fanáticos que llegarán desde otras ciudades del país y el mundo, la ciudad podría tener una derrama económica de 20 millones de dólares, según un análisis del área de Investigaciones Económicas de Fenalco Antioquia.

Esta federación recordó que “el artista se convirtió en el primer cantante en Colombia en agotar boletería en menos de 24 horas, lo que anticipa una alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales”.

Explicó la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria: “Para este fin de semana vamos a ver un impacto muy importante en hoteles, bares, cafeterías, restaurantes, en el sector transporte y en los lugares turísticos de nuestra ciudad, porque no solo van a venir extranjeros, sino también personas de todo Colombia para disfrutar esta fecha del sector de arte y entretenimiento como lo es el concierto de Bad Bunny en sus tres versiones que están próximas a acontecer en nuestra ciudad”.

Sobre las cifras

Explicaron desde esta entidad que para cada fecha se vendieron cerca de 50 mil boletas, “con un precio promedio de $566.376, lo que representa alrededor de 7 millones de dólares por concierto solo en venta de boletería”.

Es importante destacar que el artista llega a Colombia luego de presentarse en República Dominicana, Costa Rica y México, en este último logró un impacto económico cercano a los 177 millones de dólares, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México.

Según María José Bernal, la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, “tenemos que tener en cuenta que el 95%, según la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, de los turistas que vienen a nuestra ciudad, vienen por motivos de ocio. Además, se tiene estimado que entre enero y noviembre 2025 Medellín recibió cerca de 1.7 millones de personas con este propósito, dentro de ese 95 por ciento que viene por ocio, y el gasto diario está entre 196 dólares para extranjeros y 163 dólares para nacionales”.

Las cifras de la Alcaldía de Medellín

Desde la administración distrital de la capital antioqueña, explicaron que, según el análisis del Sistema de Inteligencia Turística de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, la derrama económica alcanzará cerca de 36 millones de dólares, debido a los gastos necesarios de los turistas que estarán disfrutando de los tres conciertos en nuestra ciudad.

Como lo indica también Fenalco, algunos sectores que se movilizan en la ciudad por estos conciertos son el hotelero, transporte, alimentación, bares, compras y actividades recreativas.

María José Bernal, desde Fenalco Antioquia, deseó a los fans una gran experiencia en nuestra ciudad, lo mismo que al artista, e indicó que el comercio está listo para recibirlos a todos.

Tour de Bad Bunny

Esta gira global del artista puertorriqueño está recorriendo diferentes países de Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica. Son 57 fechas en el mundo y las tres únicas en Colombia serán en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.