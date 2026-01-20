Bad Bunny rompe récord histórico antes del Super Bowl 2026 con su adelanto para show de medio tiempo

Bad Bunny volvió a marcar un hito en la historia del Super Bowl incluso antes de subir al escenario.

El cantante puertorriqueño rompió el récord del adelanto más gustado en redes sociales desde que Apple Music asumió la producción del show de medio tiempo, previsto para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

De acuerdo con cifras registradas en la mañana del 20 de enero, el video promocional publicado por el propio artista en su cuenta oficial de Instagram superó los 5 millones de “likes” y alcanzó más de 77 millones de visualizaciones en pocas horas, cifras que lo ubican por encima de adelantos realizados por artistas como Rihanna y Kendrick Lamar, quienes encabezaron el espectáculo en años anteriores.

El impacto del teaser consolida a Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes del entretenimiento global, en un evento que concentra a la mayor audiencia televisiva del año. Según el medio especializado Complex, Rihanna obtuvo 4,1 millones de “likes” y 72 millones de vistas en 2023, mientras que Kendrick Lamar alcanzó cerca de 3 millones de “likes” y 54 millones de visualizaciones en 2025, datos ya superados por el artista boricua.

El adelanto está ambientado con el tema “Baile inolvidable”, incluido en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y muestra a Bad Bunny bailando junto a personas de distintas edades y orígenes, reforzando un mensaje de diversidad e inclusión cultural. En la publicación, el cantante escribió la frase: “El 8 de febrero, el mundo bailará”, anticipando el tono de su esperada presentación.

Este récord se suma al anuncio inicial de su participación, realizado en septiembre de 2025, que también generó cifras históricas en redes sociales. Será la primera vez que Bad Bunny lidere el Super Bowl Halftime Show como artista principal, consolidando la presencia de la música latina en uno de los escenarios más vistos del planeta.