Conciertos se consolidan como fuente de entretenimiento en 2025

El 2025 marcó un punto de inflexión para los eventos en Colombia, llegando artistas de varias partes del mundo, experiencias musicales y culturales en ciudades clave como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga y Manizales, hicieron que Breakfast Live, con más de 60 eventos realizados, una convocatoria superior a 600.000 asistentes, logrando un impacto positivo en la industria del entretenimiento en vivo.

Entre los momentos más destacados del año se encuentran dos giras nacionales de alto impacto con Camilo y Morat, así como la realización de cuatro festivales de gran formato: CORE, Ritvales, La Solar y el Festival de la Leyenda Vallenata, eventos que no sólo convocaron a miles de asistentes, sino que también posicionan a Colombia como un epicentro cultural y musical en la región.

El Movistar Arena, el Estadio El Campín, el Coliseo MedPlus, el Parque de la Leyenda Vallenata, el Parque Norte, Arena Cañaveralejo, Cenfer, Puerta de Oro, entre otros, fueron los escenarios donde se consolidaron artistas como de Ryan Castro y los sold out de colombianos como Andy Rivera, Jhonny Rivera, Manuel Medrano y Voces del Joropo, reflejan el compromiso de la promotora con el desarrollo de la escena local y su capacidad para conectar a los artistas con audiencias masivas; sin dejar de lado los shows de artistas y bandas internacionales que han sido parte fundamental del entretenimiento en Colombia, como: System Of a Down, David Guetta, The Offspring, Yandel, Natanael Cano, Loserville, Carín León, Alvarito Diaz, entre otros.

De cara a 2026, Breakfast Live ya proyecta un calendario con artistas y eventos de talla internacional como Grupo Frontera, Blessd, Pablo Alborán, Eros Ramazzotti, Martin Garrix, y nuevas ediciones de La Solar, CORE, Ritvales y el Festival de la Leyenda Vallenata, consolidando su liderazgo y ampliando su impacto en el mercado.