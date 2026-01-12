Inicia la recta final para ver a Blessd en su gira por Colombia

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/10/2024.- El cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente cómo Blessd, se presenta este viernes en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). Blessd, uno de los principales exponentes de la corriente del reguetón colombiano, se presentó este viernes en Bogotá para demostrar que la música urbana "made in Colombia" es tendencia global. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Tras un sold out en Bogotá y Cartagena, Blessd anuncia la etapa final de venta de boletería para sus conciertos en Pereira, Ibagué y Cali, el primer gran concierto de Blessd en estas ciudades, en una noche pensada para cantar a todo pulmón, saltar sin parar y vivir en vivo la energía de uno de los referentes más fuertes de la nueva generación de la música urbana en el país.

Un recorrido por canciones que ya son himnos como “Medallo”, “Como Oreo”, “Amista”, “Mírame”, “Soltera” y “Yogurcito”, temas que han acompañado a toda una generación y que en vivo se transforman en un momento colectivo de euforia, emoción y conexión real con el artista.

ExpoFuturo de Pereira será la primera parada este 30 de enero, dando inicio a una serie de conciertos que prometen cercanía, emoción y una conexión directa con el público. Le sigue el 6 de febrero la ciudad de Ibagué en el Néctar Arena y el 13 de febrero llega a Cali, en Diamante de Béisbol.

Los conciertos son aptos para menores de edad desde los 14 años, quienes deberán asistir acompañados de un adulto responsable, haciendo de estos shows un plan ideal para vivir juntos la música, bailar, cantar a todo pulmón y crear recuerdos inolvidables en familia. Esta etapa final representa la última oportunidad para ser parte de una gira que ya demostró que cuando Blessd anuncia, las entradas vuelan y la experiencia se vuelve inolvidable.