Bad Bunny regresa a Medellín: tres conciertos dejarán millonaria derrama económica

Medellín

Este viernes, Bad Bunny regresa a Medellín como parte de su DeBÍ TiRAR MáS FoTOS World Tour, una gira global que recorrerá Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica con un total de 57 fechas. El artista puertorriqueño se presentará el 23, 24 y 25 de enero en el Estadio Atanasio Girardot, en lo que serán sus únicos conciertos en Colombia durante este tour.

Los tres shows, que agotaron boletería en menos de 24 horas, marcarán el inicio del calendario de grandes eventos de entretenimiento de Medellín para 2026.

Impacto económico millonario para Medellín

Según cifras del Sistema de Inteligencia Turística de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, los conciertos generarán un impacto económico aproximado de 36,1 millones de dólares, producto del gasto de los turistas que visitarán la ciudad durante ese fin de semana.

La proyección incluye gastos en alojamiento, transporte, alimentación, compras y actividades recreativas.

“Durante este 2026 tenemos un gran calendario de eventos y de entretenimiento para la ciudad. Más de 40.000 personas asistirán diariamente a los conciertos, y se espera una ocupación hotelera cercana al 65 %”, aseguró Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento, quien destacó que estos espectáculos consolidan a Medellín como destino internacional de grandes conciertos.

Medellín, sede clave de grandes espectáculos

Bad Bunny ya había visitado Medellín en noviembre de 2022, cuando se presentó ante más de 40.000 personas durante dos fechas de su World Hottest Tour. Aquellos conciertos se destacaron por su puesta en escena, pantallas LED, animaciones y grúas que permitían al artista recorrer todo el estadio.

El regreso del cantante refuerza el posicionamiento de la ciudad como epicentro de eventos masivos, un impacto que también se refleja en el aumento del flujo de pasajeros en el Aeropuerto José María Córdova, impulsado por la llegada de turistas nacionales e internacionales atraídos por la agenda cultural y de entretenimiento.

Con estos conciertos, Medellín no solo inaugura su agenda de eventos de 2026, sino que le apuesta a ser un lugar destacado en el mapa global de las grandes giras musicales.