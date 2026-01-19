Fito Páez anuncia su regreso a Colombia con una gira nacional en 2026

Este lunes, el cantautor argentino, Fito Páez, ha anunciado su regreso a Colombia con su gira Sale el Sol, la cual recorrerá cuatro ciudades de Colombia.

El también pianista y cineasta, se presentará en la Plaza de Toros de Manizales el 5 de junio; la Arena Cañaveralejo de Cali el 6; La Macarena de Medellín el 9; y cerrará en el Movistar Arena de Bogotá el día 12.

Páez regresa a nuestro país luego de una exitosa presentación en el Festival Cordillera en el 2025 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá.

Y después de haber celebrado en 2023, los 30 años de su icónico disco, El amor después del amor, conocido por canciones como “Tumbas de la gloria” y “A rodar mi vida”.