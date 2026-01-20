El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ministro Daniel Rojas tiene mucho que explicarle al país: Catherine Juvinao por ‘Cartel de diplomas’

Recientemente la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló una investigación que apunta a la existencia de un presunto ‘Cartel de diplomas’ en la Fundación Universitaria San José, que habría facilitado la vinculación irregular de 24 personas como contratistas y funcionarios en 16 entidades del orden nacional entre 2023 y 2025, por contratos que suman $1.102.094.108.

Por esta razón, la misma Juvinao habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hacer profundizar en su denuncia.

“Lo de Juliana Guerrero es la punta del iceberg. Aquí estamos ante lo que yo he llamado un ‘Cartel de expedición de títulos irregulares’ que, además, los expiden a la medida de las necesidades de las entidades del Gobierno Petro", dijo.

Y es que Juvinao resaltó que “hay 16 entidades salpicadas”, entre ellas el SENA, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Salud, el INVIMA, la DIAN, el DANE.

Criticando, de paso, una presunta inacción del Ministerio de Educación. “Aquí está metido todo el mundo, y aquí la pregunta es, ¿el Ministerio de Educación qué?“, cuestionó.

