¿Juliana Guerrero sin registros de estudios? Nuevas irregularidades de la aspirante a viceministra

En el Radar de Villar de La Luciérnaga de Caracol Radio se reveló en primicia un derecho de petición que respondió el Ministerio de Educación, en el que se evidencia que no existe registro de la información sobre los estudios universitarios en la Fundación San José sobre Juliana Guerrero, aspirante a viceministra de las juventudes.

En Casa de Nariño fuentes aseguran que el presidente, Gustavo Petro, insiste en que Guerrero debe posesionarse como viceministra en el Ministerio de la Igualdad.

En el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES- no aparece registro de su inscripción, admisión, matrícula de primer curso, matrícula regular, ni de su

¿Título sin cumplimiento de requisitos?

El documento precisa que la información del Snies, sistema estadístico oficial, depende de cada Institución de Educación Superior. De manera que, si la funcionaria Guerrero no aparece en ninguna de las fases, indica que la Fundación San José le habría dado el título sin el cumplimiento de otro de los requisitos en el sistema educativo, como corresponde con el reporte de la información.

Esto indica además que faltaron múltiples datos y actualizaciones, porque cada una de las etapas académicas debería estar registrada en el SNIES.

Esto se suma a las irregularidades que se han venido conociendo, que incluyen el otorgamiento del título cómo contadora sin la prueba Saber Pro, al igual que la actualización de la hoja de vida de forma “express” para asumir el cargo como viceministra de las juventudes del Ministerio de la Igualdad.