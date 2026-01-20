El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrea del Pilar Verdugo, esposa del MinJusticia, renunció a su cargo en la Fiscalía

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a 6AM W que Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, renunció a su cargo como directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.

Lea aquí: “Nunca me ha llamado la Fiscalía a escucharme”: director de la UNP por caso Miguel Uribe

También se conoció que la renuncia fue aceptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Según fuentes, Andrea Pilar Verdugo no tendría nada que ver con el tema de Augusto Rodríguez, director del Unidad Nacional de Protección, en la Fiscalía.

Vea más: Fiscalía reversa imputación de cargos al director de la UNP por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

“La señora del ministro no tiene que ver con procesos, ella está en un área eminentemente administrativa”, dijo Sánchez Cristo.

Asimismo, expresó que Verdugo siente que buscan hacerle daño a ella, además de vincular a la Fiscalía con un problema externo a la institución.

Le puede interesar: Víctimas expresan preocupación por retiro de solicitud de imputación contra director de UNP

¿Qué dice Augusto Rodríguez?

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habló en 6AM W en donde profundizó sobre sus señalamientos al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, luego de que comentó que el jefe de esa cartera podría estar siendo parte de que se busque una imputación en su contra por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe.

Puede leer: MinDefensa responde a denuncia por seguimientos: niega Pegasus y desmiente “misión de inteligencia”

“Llegué a pensar que podría ser por alguna retaliación del doctor Andrés Idárraga, que anda diciendo que yo lo he chuzado. El doctor Idárraga siempre ha dicho que él tiene poder en la Fiscalía porque su esposa es la directora de Asuntos Internacionales”, dijo.

¿Quién es Andrea del Pilar Verdugo Parra?

Según la página de la Fiscalía, es una abogada egresada de la Universidad Libre, especialista en alta dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP. Además, es especialista en gestión de desarrollo administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada.

“Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el servicio público, destacándose su paso por la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Además, ha sido secretaria de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género en el departamento del Meta y asesora jurídica del Ministerio de Interior”.

Escuche la noticia completa aquí: