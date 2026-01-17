MinDefensa responde a denuncia por seguimientos: niega Pegasus y desmiente “misión de inteligencia”

El Ministerio de Defensa Nacional se pronunció frente a las denuncias del ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, reveladas en Caracol Radio, sobre presuntos seguimientos ilegales, y aseguró que desde el 13 de enero activó todos los protocolos institucionales para esclarecer los hechos y apoyar las investigaciones de los entes de control.

Según el comunicado oficial, ese mismo día se convocó una Junta Extraordinaria de Inteligencia Conjunta, encabezada por el ministro de Defensa, con participación de la cúpula militar, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, para verificar la información denunciada y facilitar de manera inmediata los requerimientos de la Fiscalía y demás autoridades competentes

Tras inspecciones internas adelantadas entre el 13 y el 15 de enero, el Ministerio afirmó que el sector defensa no posee ni utiliza el software Pegasus. Asimismo, desmintió la autenticidad de un documento difundido en redes sociales sobre una supuesta “misión de trabajo para actividades de inteligencia”, señalando que es falso y presenta inconsistencias formales y técnicas, por lo que su elaboración y divulgación podrían constituir un delito

En relación con el señalamiento contra el sargento viceprimero Darwin Ramírez, la cartera de Defensa indicó que no cumple funciones de inteligencia ni contrainteligencia, ni ha pertenecido al Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar.

Precisó que actualmente hace parte del Grupo de Seguridad del Ministerio, con labores enfocadas en la protección de personas en riesgo por razón de su cargo

Finalmente, el Ministerio reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, e invitó a la ciudadanía a aportar información relevante a través de los canales oficiales, incluida la línea anticorrupción 157, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.