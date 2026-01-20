La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Lea también: Imputación de Fiscalía tiene tinte político; Miguel Uribe entregó esquema a su esposa: UNP

La decisión se dio cuatro horas después de que se hubiera confirmado que Rodríguez sería el décimo imputado por los hechos que rodearon el atentado que le cobró la vida a Uribe Turbay. Además de ser la judicialización más importante, por el cargo que ostenta y la cercanía con el presidente Gustavo Petro.

Precisamente, en la página de la Rama Judicial y en los registros de la Fiscalía, aparecía la información sobre la noticia criminal que se abrió contra Rodríguez y se determinaba la fecha de la audiencia de imputación de cargos: miércoles 11 de febrero a las 2:00 de la tarde. Aún el juez no se había definido por reparto.

Fiscalía reversa imputación de cargos al director de la UNP por magnicidio de Miguel Uribe Turbay Ampliar