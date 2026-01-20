Así fue como la Fiscalía retiró la solicitud de audiencia de imputación contra el director de la UNP

La Fiscalía aclaró que la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública no era competente para investigar el caso, porque en junio de 2025 se creó un Grupo de Tareas Especiales conformado por fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, para investigar y esclarecer el crimen de Miguel Uribe Turbay.

Caracol Radio conoció la constancia que la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública redactó para retirar la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

En el documento de dos páginas, la fiscal advirtió que, ante la falta de competencia para asumir la investigación, teniendo en cuenta que desde el 19 de junio del año pasado se conformó mediante la Resolución 001683 el Grupo de Tareas Especiales que se encargará de todas las noticias criminales que se deriven del crimen de Uribe Turbay, tomó la decisión de retirar la solicitud para evitar futuras nulidades.

¿Cómo surgió el caso?

La noticia criminal surgió a raíz de la denuncia que interpuso el abogado Víctor Mosquera, representante judicial de la familia de la víctima (Miguel Uribe Turbay).

En el oficio, la fiscal narró cómo llegó por reparto la denuncia a su despacho.

“El conocimiento de la noticia criminal en referencia fue asignado el 11 de junio de 2025 a este despacho, por reparto automático y aleatorio, en etapa de indagación”.

Sobre el caso “frente a la situación fáctica, se adujo que: Se presentó denuncia penal por parte del doctor Víctor Mosquera en contra del director de la Unidad Nacional de Protección, en la que al parecer, en razón del atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 el señor Miguel Uribe Turbay, y que tras haber sido herido de bala en la cabeza, esta situación se pudo haber prevenido, ya que, por información del doctor Mosquera, representante de víctima, la Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Augusto Rodríguez, rechazó en varias oportunidades un refuerzo al esquema de seguridad de quien perdiera la vida, el doctor Uribe; por esta razón se denunció por el delito de prevaricato por omisión”.

Además, señaló que “esta fiscalía realizó el programa metodológico y diversas órdenes a policía judicial”.

Así fue como se gestó el retiro de la solicitud de imputación de cargos

La fiscal 295 de la Unidad de la Administración Pública también indicó que la Resolución expedida hace cerca de siete meses cambió la perspectiva del caso y definió la competencia del mismo.

“El día de hoy 19 de enero de 2026 se tiene conocimiento por esta delegada, referente a la existencia de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, ‘Por medio de la cual se crea el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización dentro de las noticias criminales (…) y demás hechos relacionados con el atentado realizado en contra del senador Miguel Uribe Turbay’”, se lee en el documento.

La fiscal agregó que “se deja la presente constancia en razón de que la Resolución considera que esta investigación debe ser asumida por los despachos competentes, que son los indicados en el artículo tercero, con la finalidad de evitar posibles nulidades y especialmente concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia”.