Víctimas expresan preocupación por retiro de solicitud de imputación contra director de UNP

La firma de abogados Víctor Mosquera, apoderada de las víctimas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, expresó su preocupación por el retiro de la audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

“Nuestra firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, se lee en el comunicado, en el que además agregaron que “sin embargo, entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.

Al mismo tiempo, aclararon que confían en la articulación entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295.

“Confiamos en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295. Reiteramos nuestro respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.

La Firma de Abogados Víctor Mosquera además pidió a “la Fiscalía General de la Nación que defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”. También solicitó que se esclarezcan los hechos que rodearon el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Confiamos en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295. Reiteramos nuestro respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.