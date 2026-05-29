Más de un millón de medicamentos pendientes de entrega: Supersalud impone medida cautelar a CAFAM

La SuperSalud impuso una medida cautelar a CAFAM, en su calidad de gestor farmacéutico, luego de identificar más de un millón de medicamentos pendientes de entrega a usuarios del sistema de salud en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la entidad, actualmente existen 1.048.575 medicamentos pendientes de dispensación, una situación que estaría afectando la continuidad de tratamientos y generando riesgos para la atención oportuna de miles de pacientes que requieren estos insumos para el manejo de sus condiciones de salud.

La decisión fue adoptada tras las labores de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Superintendencia, en las que se evidenciaron fallas persistentes en los procesos de entrega de medicamentos. Según el organismo, los retrasos registrados comprometen el acceso efectivo a tratamientos esenciales y podrían impactar especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y otras patologías que requieren suministro permanente de medicamentos.

Ante este panorama, la Supersalud ordenó a CAFAM implementar de manera inmediata medidas administrativas, logísticas y operativas que permitan normalizar la dispensación de medicamentos y reducir el represamiento identificado.

Además, el gestor farmacéutico deberá presentar y ejecutar un plan de acción con metas verificables para disminuir progresivamente el número de pendientes, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar la entrega oportuna de los medicamentos formulados a los usuarios.

La entidad anunció que realizará seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas y verificará los avances reportados por CAFAM para asegurar que las medidas adoptadas se traduzcan en mejoras reales para los pacientes.

“La garantía en la entrega oportuna de medicamentos es un componente fundamental del derecho a la salud”, señaló la Superintendencia al advertir que las fallas detectadas requieren correctivos urgentes para evitar afectaciones a los usuarios.