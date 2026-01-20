“Nunca me ha llamado la Fiscalía a escucharme”: director de la UNP por caso Miguel Uribe

Este martes, 20 de enero, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, habló Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien se refirió a la decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación de reversar su imputación de cargos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Fiscalía nunca me ha llamado a escucharme”

El director Rodríguez aseguró que fue una “sorpresa” para él enterarse “por medios de comunicación que se estaba programando una audiencia de imputación por el tema de supuesta omisión en el caso de la muerte de Miguel Uribe”.

Lo anterior, según dijo, porque la Fiscalía nunca lo llamó.

“A mí nunca me ha llamado la Fiscalía a escucharme. Tampoco ha habido ninguna diligencia personal y si soy uno de los imputados, por lo menos debería haber sido escuchado”, aseguró el funcionario.

Y agregó: “Nosotros abrimos la entidad, sus archivos, las solicitudes y las diferentes resoluciones que durante tanto tiempo se han manejado en el caso de la protección de Miguel Uribe y eso lo entregamos a la Fiscalía. Estamos esperando que nos llamaran y eso no ocurrió”.

“De tal manera que la misma Fiscalía, lo que tengo entendido, es que luego ha tomado una decisión sin tener en cuenta que desde el despacho del mismo ente se había creado un cuerpo especial para conocer todo lo relacionado con el tema”, contó.

Así, Rodríguez dijo que nunca habló con la fiscal Gloria Esperanza Caicedo. “Por ese caso nunca me llamaron. Yo estaba preparado. La entidad hace sus diligencias sobre el tema. Hizo algunas diligencias relacionadas con escuchar a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección que estaban asignados a la protección del doctor Miguel Uribe y entregamos todo lo que tiene que ver con el GPS y todo lo demás de los vehículos”.

“Todos los documentos que la Fiscalía (pidió), una cantidad muy importante de documentos, nosotros acopiamos y todos los entregamos. Yo estaba esperando que me llamaran para algún interrogatorio para ser escuchado”, aseguró.

Explicó que nunca hubo solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe

Contrario a otras versiones, el director de la UNP afirmó que no hubo solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe

“El abogado Víctor Mosquera, que es el abogado de la familia, salió con una versión de que el doctor Uribe había realizado 23 solicitudes de reforzamiento de las medidas de protección, pero eso nunca ocurrió”, dijo.

Explicando que “el doctor Víctor desconocía que a los senadores, como a muchos funcionarios que son protegidos por la UNP en virtud del cargo, el estudio de las medidas de protección y el estudio del riesgo, lo hace directamente la Policía, no la UNP. Por lo tanto, es a la Policía a la que los parlamentarios les dirigen las situaciones de nuevos riesgos detectados o hechos sobrevivientes que se van presentando, entonces es con la Policía, no con la UNP”.

“La Policía tiene en el Congreso de la República unas oficinas y unos enlaces que allí es en donde se reciben este tipo de solicitudes y la UNP nunca llegaron, no llegó ninguna solicitud. Si hubieran llegado, habrían llegado a la Policía porque ese es el conducto. Entonces la Policía hace una evaluación del riesgo de los hechos sobrevivientes que están siendo denunciados por el parlamentario y hace una solicitud a la UNP para que se reúna inmediatamente y recomiende medidas nuevas, pero nunca hubo ninguna solicitud a la UNP, nunca. Es decir, cero, se revisaron todos los archivos y no hay ni una sola”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación: