La firma de abogados de Víctor Mosquera, apoderados de las víctimas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, celebró la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, tal como lo informó en primicia Caracol Radio.

La audiencia se realizará el miércoles 11 de febrero a partir de las 2:00 de la tarde.

Lea también: El director de la UNP, Augusto Rodríguez, no debería continuar en el cargo: Andrés Forero

“La Firma celebra que, luego de haber interpuesto la correspondiente denuncia penal, las autoridades hayan avanzado en el trámite del proceso, permitiendo que los hechos denunciados sean valorados en sede judicial, en el marco del debido proceso y las garantías constitucionales. Este avance constituye un paso relevante en la búsqueda de verdad y justicia, particularmente frente a las posibles responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los deberes de protección del Estado”, señalaron mediante un comunicado.

Este es el comunicado de los apoderados de las víctimas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Víctimas celebraron anuncio de imputación contra director de la UNP, Augusto Rodríguez Ampliar

Igualmente, expresaron que es necesario que sean judicializados todos los responsables del atentado que le cobró la vida al precandidato presidencial.

“Como representantes de las víctimas, reiteramos nuestro compromiso de perseverar hasta el pleno esclarecimiento de la verdad, así como de impulsar la judicialización de todas las responsabilidades que se deriven de los hechos. Incluyendo a quienes los ejecutaron, a quienes los instigaron o determinaron, y la eventual existencia de conductas omisivas que hayan contribuido a su ocurrencia. En esa labor, continuaremos avanzando con firmeza y rigor jurídico”, se lee en el pronunciamiento.

Le podría interesar: Magnicidio de Miguel Uribe: Estos son los cinco procesados que negociaron preacuerdos con Fiscalía

¿Qué responsabilidad tiene la UNP en el magnicidio de Miguel Uribe?

Caracol Radio también conoció que el pasado 16 de enero, un fiscal de Administración Pública de la Seccional de Bogotá radicó la solicitud de imputación contra Rodríguez.

La investigación de la Fiscalía advierte que Rodríguez habría cometido errores al no garantizar la seguridad del senador y precandidato presidencial.

Esta es la imputación más importante desde que se registró el atentado contra Uribe Turbay.