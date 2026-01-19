Tolima dejaría de recibir más de $11.000 millones por el impuesto a licores y cigarrillos

Tolima

En medio del fallido encuentro de este lunes con los ministros de Hacienda y del Interior, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, solicitó al Gobierno nacional retirar el aumento del IVA para licores y cigarrillos incluido en el Decreto 1474 de la emergencia económica.

Pese a los desacuerdos que dejó la reunión, la mandataria pidió directamente a los ministros Germán Ávila y Armando Benedetti que consideren excluir esta medida del decreto, debido a los impactos que generaría en las rentas de los departamentos.

Matiz expuso que, según los cálculos de su despacho, el Tolima dejaría de recibir cerca de $11.000 millones en el corto plazo solo por la aplicación directa de la medida. A esto se suma una reducción aproximada del 30 % en los recursos que actualmente transfiere la Fábrica de Licores del Tolima, lo que afectaría de manera directa la inversión social del departamento.

De acuerdo con la gobernadora, si el decreto se mantiene, el impacto total para el Tolima podría ascender a cerca de $52.000 millones en los próximos años, como consecuencia de la caída en las ventas, la pérdida de mercado y el debilitamiento de las marcas propias del departamento.

La mandataria también alertó sobre el fuerte aumento que tendrían los precios de algunos productos. Indicó que los vinos podrían subir entre 124 % y 140 %, mientras que los aguardientes y rones registrarían incrementos entre 94 % y 105 %. Esta situación, advirtió, podría llevar a un aumento del mercado informal, afectando los ingresos del departamento y generando riesgos para la salud pública.

Luego de exponer estas cifras, Matiz expresó su inconformidad con la forma en que se tomó la decisión y señaló que los departamentos no fueron escuchados antes de la expedición del decreto. En ese contexto, hizo un llamado al Gobierno nacional para excluir a los licores y cigarrillos de la medida.

“En un Estado social de derecho como el que tenemos, dialogar, disentir y reclamar no puede entenderse como rebelión ni confrontación con el Gobierno nacional; debe entenderse como un derecho legítimo otorgado por el mandato constitucional de los ciudadanos”, afirmó.

Finalmente, reiteró su petición de que “se excluya del Decreto 1474 a los licores y cigarrillos”, insistiendo en que su intervención no busca confrontar al Gobierno nacional, sino defender los intereses de los territorios y de las comunidades que representan.