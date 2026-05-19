Conmoción en Ibagué por la desaparición de menor: familia afirma que se la llevaron extranjeros

Ibagué

Una menor de 17 años fue reportada como desaparecida por parte de su familia en hechos que ocurrieron el pasado fin de semana en la urbanización Terrazas del Tejar al sur de Ibagué.

Según Luna Lizcano, hermana de la menor, no se sabe de su paradero desde el domingo 17 de mayo cuando salió de su casa a pedirle una gaseosa al papá, “Ella salió, le dijo al papá que ingresara a almorzar, él se fue para la casa, de ahí no se supo nada más de la niña”.

La información que fue reportada a las autoridades por parte de los familiares indica que la menor se comunicó vía WhatsApp con una compañera de colegio y luego con una vecina.

“Ella se comunicó con mi mamá y le decía que ayuda, que ayuda, pero se cortaba la llamada, ella se intentó comunicar conmigo llorando, me decía hermanita, ayúdeme, ayúdeme por favor me decía, yo le decía que dónde estaba, me decía que la tenían unos tipos que estaban armados, venezolanos, al final escuché un grito de la niña y le quitaron el celular”, dijo Luna Lizcano.

La familiar relató que luego de un rato, borraron todos los mensajes que ella había enviado y solo dejaron donde ella decía que estaba en Venezuela “Agradezco a las personas que nos puedan ayudar para ubicar a mi hermana, ella es una niña que iba de la casa al colegio y del colegio a la casa”.

¿Qué han dicho las autoridades de la desaparición de la menor?

Según la Alcaldía de Ibagué, frente a este caso de desaparición de una menor de edad en el sector de Boquerón, fueron activadas de manera inmediata las rutas de atención y búsqueda junto a las autoridades competentes.

“De acuerdo con la información preliminar, la menor habría desaparecido en horas de la tarde del domingo. Ante esta situación, la Policía de Infancia y Adolescencia ya hizo contacto con la madre de la menor y adelantó las acciones correspondientes para dar con su paradero”, reveló la Alcaldía.

Por otra parte, indicaron que las autoridades desplegaron la personal de diferentes especialidades con el fin de realizar labores de búsqueda y verificación en distintos puntos de la ciudad y sectores aledaños.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya a la ubicación de la menor, a través de las líneas oficiales de la Policía Nacional.