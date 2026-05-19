Treinta y tres personas heridas en accidentes de tránsito durante el fin de semana en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Giovanny Posada, secretario de Movilidad encargado, se refirió a los controles y operativos que realizaron las autoridades durante el puente festivo en diferentes sectores de la ciudad.

Precisamente Posada resaltó que fueron impuestos un total de 230 órdenes de comparendo por distintas infracciones a las normas de tránsito en los planes operativos.

Dato: entre las sanciones impuestas, 13 correspondieron a conductores que fueron sorprendidos manejando en estado de embriaguez.

Por otra parte, resaltó que se evidenciaron casos relacionados con abandono de vehículos, no portar documentos obligatorios como SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia de conducción, además de infracciones por transporte informal.

“Reiteramos el llamado a los ciudadanos para que respeten las normas de tránsito, conduzcan con precaución y la prelación en las vías. La responsabilidad al volante salva vidas y nos permite tener una movilidad más segura para todos”, señaló Giovanny Posada, secretario de Movilidad encargado.

Finalmente, aseguró que, en materia de accidentalidad, las autoridades reportaron 20 accidentes de tránsito que dejaron un saldo de 33 personas lesionadas.