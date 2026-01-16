Emergencia económica afecta capacidad de los territorios para responderles a las comunidades: Amaya

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se refirió a la polémica que se ha generado entre el Gobierno Nacional y los mandatarios seccionales, por el decreto de Emergencia Económica.

En sus redes sociales dijo que, “la posición de los departamentos es respetuosa y responsable: no se cuestiona la emergencia económica, lo que preocupa es el efecto que algunas decisiones tendrían sobre los ingresos que sostienen las finanzas departamentales”.

Advirtió los costos para las comunidades más vulnerables.

“Aumentar los impuestos a tabaco y licores implica afectar directamente la capacidad de los territorios para responderles a las y los colombianos que viven sobre todo en las regiones apartadas”.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya insistió en la necesidad de mantener el diálogo.

“Insistimos en que este momento exige diálogo y acuerdos. Cuidar el equilibrio fiscal entre la Nación y los departamentos es indispensable, y solo se logra escuchándonos y construyendo soluciones conjuntas”.

Celebró la reunión del próximo lunes con el ministro de Hacienda, Germán Ávila y se declaró confiado en de ese diálogo saldrá la solución.