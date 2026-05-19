Un hombre fue asesinado en medio de un caso de intolerancia en el barrio Jordán de Ibagué

Ibagué

Un hombre identificado como Ovidio Parada de 55 años fue asesinado en medio de un hecho de intolerancia en el barrio Jordán Octava Etapa reportó la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según la información suministrada a Caracol Radio por parte de las autoridades, esta persona perdió la vida luego de ser lesionado con arma blanca en medio de un caso que sucedió el sábado en la noche en un establecimiento de comercio abierto al público.

“Se presentó un hecho de intolerancia que dejó como resultado un hombre lesionado con arma cortopunzante, la víctima era un hombre de 55 años que se encontraba en el lugar de los hechos donde por motivos que son materia de investigación se habría desencadenado una riña”, dijo el coronel, Yeyson Sánchez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El oficial destacó que la víctima de este hecho resultó lesionada y por su propia cuenta se trasladó a un centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas falleció el domingo 17 de mayo.

“Esta presenta anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual con persona puesta en incapacidad para resistir”, afirmó el coronel, Yeyson Sánchez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La investigación fue asumida por la SIJIN de la Policía Metropolitana para establecer las causas del hecho y esclarecer este caso de homicidio ocurrido en el barrio Jordán Octava Etapa.