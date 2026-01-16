Emergencia económica enfrenta a la Nación con los departamentos

El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional generó una fuerte controversia con los departamentos, debido a su impacto en las finanzas regionales. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que «...la posición de los departamentos es respetuosa y responsable...» y aclaró que «...no se cuestiona la emergencia económica...», pero sí los efectos que algunas decisiones tendrían sobre los ingresos territoriales.

Amaya explicó que durante la asamblea extraordinaria de gobernadores varios mandatarios manifestaron su inconformidad con el decreto, señalando que «...lo que preocupa es el efecto que algunas decisiones tendrían sobre los ingresos que sostienen las finanzas departamentales...». Según indicó, el riesgo es que se afecten directamente los recursos con los que los departamentos atienden a las comunidades más vulnerables.

El gobernador advirtió que el aumento de impuestos a productos como tabaco y licores «...implica afectar directamente la capacidad de los territorios para responderles a los colombianos que viven sobre todo en las regiones apartadas...», lo que podría debilitar la prestación de servicios esenciales.

Frente a la decisión de algunos gobernadores de no acatar el decreto mediante una excepción de inconstitucionalidad, Amaya marcó distancia y afirmó: «...Yo no soy de la posición de declararnos en rebeldía y no acatar esa decisión...». En su lugar, señaló que «...hay que respetar la institucionalidad...» y permitir que sea la Corte Constitucional la que evalúe la legalidad de la medida.

El mandatario departamental insistió en que la salida a la controversia debe ser el diálogo con el Gobierno Nacional. «...Este momento exige diálogo y acuerdos...», dijo, al tiempo que recalcó que «...cuidar el equilibrio fiscal entre la Nación y los departamentos es indispensable...»

Amaya confirmó que ya gestionó una reunión con el ministro de Hacienda para abordar la situación. «...Yo mismo llamé al ministro y organizamos una cita para que todos los gobernadores le planteemos las preocupaciones y busquemos un acuerdo...», explicó, señalando que una posible salida sería «...modificar el decreto de emergencia económica para no afectar los ingresos departamentales...»

Finalmente, el gobernador advirtió que los enfrentamientos institucionales solo debilitan al Estado. «...No es conveniente que estén peleando los gobernadores con el Gobierno Nacional, porque quien pierde es la institucionalidad...», concluyó.