“No hay reducción de ingresos departamentales”: MinHacienda responde a gobernadores previo a reunión

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, habló en primicia en 6AMW de Caracol Radio sobre la reunión que sostiene este lunes, 19 de enero, con los gobernadores que critican la emergencia económica, que incluye incremento a los impuestos a los licores y cigarrillos, y afirman que no van a aplicar esta medida, pues los ingresos de los departamentos se verán afectados.

Al respecto, el jefe de la cartera de Hacienda afirmó que, aunque hay una gran preocupación por parte de los gobernadores en el sentido de que se reduzcan los ingresos en los territorios, producto de las medidas de la emergencia económica.

Ante ello, Ávila les aclaró que “no hay ninguna reducción en los ingresos departamentales, ya que, como está estructurado la metodología de aplicación de los nuevos impuestos al consumo y al IVA en licores, está claramente establecido que a la Nación le corresponde el ingreso adicional derivado del incremento en la tarifa”.

Es decir, el Ministro señaló que, para el caso, por ejemplo, del IVA, que sube del 5 % al 19 %, “solamente el gobierno va a recibir los incrementos adicionales de estos 14 puntos porcentuales. Y en el caso del impuesto al consumo, sucede exactamente lo mismo, es decir, vamos a recibir solamente los nuevos ingresos, y los ingresos de los departamentos van a ser reconocidos con una metodología que se calculará estableciendo que se incrementa el ingreso del año 2025 con el Índice de Precios al Consumidor para el 2026, y solamente estos ingresos adicionales son los que van a ser percibidos por la nación”, enfatizó.

Frente al temor de que se incremente el contrabando, el Ministro reconoció que hay una “posibilidad de que se incremente el consumo por vías no legales”. Esa expectativa, que si bien existe, no debe ser el parámetro sobre el cual se establezcan las políticas tributarias. Lo que tenemos que hacer es controlar el contrabando, no establecer políticas tributarias soportadas en el hecho de que cualquier variación va a implicar incrementos en el contrabando”.

Por tanto, el Ministerio de Hacienda está estructurando unas metodologías de control muy estrictas junto a la Dian y la Policía de las rentas establecidas por efectos de estos productos con el fin de evitar cualquier incremento en el contrabando.

El Ministro de Hacienda afirmó que buena parte de los ingresos que se van a percibir con estas medidas de la emergencia económica tienen como propósito incrementar los ingresos también para apoyar a la Fuerza Pública en el fortalecimiento de su infraestructura, que es también una herramienta con la cual van a controlar esa problemática del contrabando.

Finalmente, espera que la Corte valide la propuesta de la emergencia económica.

