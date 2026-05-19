Extreman medidas en el Tolima tras aumento al 85 % de la probabilidad del fenómeno de El Niño

Tolima

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Érika Lozano, advirtió que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) elevó la probabilidad del fenómeno de El Niño del 62 % al 85 %.

Según la funcionaria, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que el incremento significativo en la probabilidad también evidencia que podría convertirse en uno de los fenómenos más intensos de los últimos cien años.

“Pasamos de una probabilidad del 62 % al 85 %, y eso nos obliga a actuar desde ya. No podemos esperar a que las emergencias ocurran para reaccionar”, señaló Érika Lozano, quien además reiteró que la prevención no depende únicamente de las autoridades.

“La gestión del riesgo es responsabilidad de todos. La comunidad cumple un papel fundamental en la prevención y en la atención inicial de cualquier situación”, agregó.

La funcionaria indicó que se activó un plan de trabajo interinstitucional para preparar al departamento ante posibles afectaciones relacionadas con altas temperaturas, desabastecimiento de agua, incendios forestales y daños al sector agropecuario.

Entre las acciones anunciadas por la Gobernación del Tolima se encuentra la expedición de una circular con medidas restrictivas frente a las llamadas quemas controladas y a los incendios provocados, conductas que podrían derivar en sanciones penales.

Desde el sector agropecuario se fortalecerá la asistencia técnica y el acceso a herramientas como el seguro agropecuario. Además, junto con la Secretaría del Interior y los organismos de socorro, se desarrollarán capacitaciones comunitarias en primeros auxilios y atención de incendios forestales, especialmente dirigidas a juntas de acción comunal.

Como parte de esta hoja de ruta, el próximo 26 de mayo se realizará un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo ampliado, con participación de los 47 alcaldes, coordinadores municipales, gremios y entidades nacionales.