Vino y champaña nacional incrementarían un 160% por decreto de emergencia económica

En las últimas horas se ha dado a conocer que varios Gobernadores del país no estaban de acuerdo con la implementación del decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional aumentó los impuestos al tabaco y a los licores.

Decreto 1474 de 2025

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, publicó el Decreto Legislativo No. 1474, el cual adopta medidas tributarias temporales, destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación, debido al estado de emergencia económica y social declarado por la Presidencia de la República en todo el territorio nacional.

Los cambios que advierte este decreto aplican desde el 01 de enero de 2026 y allí se explican los cambios en el IVA para los licores, vinos, aperitivos y productos similares, pasando de la tarifa general del 5% al 19%, de igual forma, se incorpora IVA a las operaciones de juegos de suerte y azar exclusivamente por internet, tanto desde Colombia como desde el exterior.

Del mismo modo, se reduce de USD 200 a USD 50 el umbral para la exclusión del IVA en importaciones por tráfico postal y envíos urgentes, impactando directamente el comercio electrónico transfronterizo y elimina un beneficio utilizado por consumidores finales.

En el marco de ese aumento, en entrevista con Dos Puntos, la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (CABA), Beatriz Jaramillo, aseguró que es un aumento desproporcionado que genera repercusiones muy graves para el sector, tanta para importados como nacionales, especialmente en la industria nacional.

“Nosotros estamos calculando un incremento, una afectación entre el 80 y 160%. Recordemos que los vinos tenían una tarifa diferencial frente a los licores y el incremento es incluso tres veces mayor que en licores. En el caso de los vinos es más dramático el aumento porque no solamente es pasar de un 5% de IVA al 19%”.

La directora ejecutiva habló también de temas como el incremento del salario mínimo, los cambios en la reforma laboral que generan una afectación en el empleo directo e indirecto en el sector económico.

¿Cuántos empleos genera la industria de licores en el país?

Beatriz Jaramillo aseguró que se la industria de licores genera alrededor de más de 200.000 empleos directos e indirectos. Los cálculos que se están haciendo es que se puede tener una disminución de un 40% en la generación de empleo, porque en el sector no solamente está el 23.7% en aumento del salario, sumado a los costos operativos, más el impuesto a vinos y licores que no estaba.

¿Qué es lo que más sube?

“Realmente todo sube, digamos que puede ser de 30, 40, 50 mil pesos dependiendo del producto. Aquí donde también vemos una afectación muy grave y es que, en el caso, por ejemplo, de los vinos y de los vinos nacionales, que es ese vino económico que termina acompañando muchas de las celebraciones de las familias colombianas es el que precisamente termina comercializado con las clases trabajadoras, y es el vino y la champaña nacional que es con la que celebran muchas de las ocasiones especiales nuestros colombianos, y para esas pequeñas empresas el incremento va a un 160%”.