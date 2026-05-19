Envían 800 militares al sur del Tolima por denuncias sobre carnetización de disidencias

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, anunció un aumento del pie de fuerza con 800 efectivos del Ejército Nacional, tras conocerse denuncias sobre carnetización adelantada por las disidencias de las Farc en los cuatro municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que tiene el departamento.

El anuncio se produce luego de que el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, Cristián Martínez, le indicara a Caracol Radio que el proceso de carnetización a campesinos y líderes sociales estaría a cargo de alias “Chapolo”, máximo cabecilla del frente Ismael Ruiz de las disidencias al mando de Iván Mordisco.

“Lo ha denunciado la MOE y nosotros le damos presunción de buena fe a los documentos, como los de la Defensoría del Pueblo. Sí hemos tenido en el pasado información de que estos grupos delincuenciales han querido instrumentalizar a dirigentes de las comunidades en el sentido de que tienen que hacer una carnetización, establecer unos horarios de transporte, pero sencillamente lo que hacemos es aceptar las denuncias y establecer protocolos de seguridad”, explicó Bocanegra.

El funcionario reveló que las medidas sobre la carnetización en municipios como Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral se definieron en medio de un reciente consejo de seguridad regional al que asistió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“Se definió darle prelación a esos municipios en el sur del Tolima en esa alerta y, por lo tanto, va a haber un control. Ya empieza a desplazarse sobre esa zona tropas que van a venir a reforzar en un número significativo de más de 800 efectivos. No son soldados regulares o auxiliares, sino combatientes especializados que van a estar controlando esta zona”, acotó.

Sobre la carnetización en zonas rurales del Tolima, el coordinador de la MOE detalló cómo se estaría llevando a cabo en veredas y corregimientos.

“Son carnés que los identifican, los autorizan para transitar, precisan de dónde vienen y para dónde van, además de restricciones para la alimentación. Recordemos que para las elecciones del 8 de marzo, por información que suministraron los habitantes, ‘Chapolo’ prohibió que se repartiera lechona y tamal el día de elecciones, que debía ser carne asada. Y si eso lo hace con la comida, pues no podemos imaginar qué estaría ordenando el señor ‘Chapolo’ sobre el voto de los ciudadanos”, concluyó.